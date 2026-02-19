'Едва не рассмеялся вслух': глава МИД Израиля резко высмеял представителя России в ООН

Министр Израиля резко отреагировал на заявления представителя РФ о международном праве.

Во время министерского заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар жестко отреагировал на выступление представителя России Василия Небензи.

Во время своего выступления российский дипломат поделился размышлениями о международном праве, оккупации и аннексии территорий на Ближнем Востоке. По словам Саара, он с трудом сдерживал эмоции, слушая эти "размышления".

"Было смешно слышать, как представитель Российской Федерации говорит о международном праве, об оккупации, аннексии территорий и мирном разрешении конфликтов. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи", – заявил глава израильского МИД.

Видео дня

Напряжение на Ближнем Востоке – последние новости

Напомним, что заявление Саара в ООН прозвучало на фоне продолжающихся международных дискуссий о конфликте на Ближнем Востоке и роли мировых держав в урегулировании региональной напряженности.

По данным СМИ, недавно Израиль проинформировал Соединенные Штаты о готовности действовать в одностороннем порядке, если Иран пересечет установленную "красную линию" по развитию баллистических ракет. В Иерусалиме считают иранскую ракетную программу экзистенциальной угрозой для своей безопасности.

Между тем США сосредоточили вокруг Ирана мощную военную группировку, готовую к удару, как только будет отдан приказ. В Белом доме рассматриваются различные варианты, включая удары по объектам ядерной программы, арсеналам баллистических ракет или продолжение психологического давления на иранские власти для достижения уступок в отношении иранской ядерной программы.

Вас также могут заинтересовать новости: