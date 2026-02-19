Только три знака Зодиака будут на гребне волны до конца месяца

Период будет для них судьбоносным.

Финальные недели февраля 2026 года несут особую значимость для трех знаков Зодиака. Астролог Алиса Ху отметила, что в этом месяце складывается мощная астрологическая картина: сезон затмений, смена энергетических циклов и начало года Огненной Лошади по лунному календарю. По ее словам, уже с полнолуния во Льве многие ощутили внутренние сдвиги – освобождение, переосмысление уверенности, темы эго и принятия себя, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Хотя перемены затрагивают всех, для некоторых знаков этот период станет особенно судьбоносным.

Лев

Для Львов месяц начался с яркого акцента – полнолуние произошло в их знаке. По словам Ху, в последнее время представители этого знака могли чувствовать снижение уверенности, что для них нехарактерно. Однако она подчеркнула, что ситуация начнет стремительно меняться к лучшему.

Речь идет не только об имидже и самоощущении. Астролог сказала, что рабочая сфера также окажется в центре внимания. Львы будут всерьез размышлять, соответствует ли их нынешняя деятельность истинным желаниям. Возможны изменения в подходе к бизнесу, сотрудничеству и дополнительным проектам. До конца месяца может полностью трансформироваться взгляд на профессиональную реализацию.

Водолей

Водолеи уже прошли через новолуние и солнечное затмение в своем знаке, что задало тон всему периоду. Ху отметила, что у представителей этого знака усилится стремление к свободе, балансу и внутренней гармонии.

По ее словам, конец февраля станет временем важных карьерных решений. Водолеи могут задуматься о смене работы или запуске собственного дела. Астролог подчеркнула, что перемены могут казаться непростыми, но они открывают новые возможности. Главное – не забывать о личных границах и заботе о себе в процессе трансформации.

Дева

Ху сказала, что Девы с осени прошлого года находились в состоянии ожидания отдыха и завершения определенного этапа. Представители этого знака могли ощущать застой и внутреннюю усталость.

По словам астролога, оставшиеся недели февраля станут для Дев временем обновления. Речь идет не только о внешнем порядке – уборке, пересмотре гардероба или организации пространства, – но и о глубинной трансформации. Девы будут отпускать перфекционизм и примерять новую версию себя. Этот период станет подготовкой к масштабным изменениям, которые развернутся уже в марте.

