Непогода в Украине: почти по всей стране объявлен I уровень опасности (карта)

На четверг, 19 февраля, в Украине объявили повышенный уровень опасности почти по всей стране, за исключением Закарпатья. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"19 февраля на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
Кроме того, на дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, ожидается гололедица.
Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода 19 февраля
Сегодня в Украине будет облачно. Ожидается умеренный снег, на юго-востоке и востоке страны дождь с переходом в снег. Днем на Правобережье местами небольшой снег. На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, будет гололедица.
Ветер ожидается 7-12 м/с, днем на Левобережье порывы его усилятся до 15-20 м/с.
Температура днем -3°...-9°, в течение суток на юго-востоке и востоке страны 0°...-5°, а в Закарпатье и Крыму от 3° мороза до 2° тепла.
В Киевской области сегодня будет облачно. Днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура по области -3°...-8°, в столице -4°...-6°. Объявлен I уровень опасности, желтый.