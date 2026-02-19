РФ не удовлетворится только территориальными уступками: ISW раскрыл, чего еще хочет Кремль

В частности, Москва вспоминает о своих требованиях, которые она ставила в начале полномасштабного вторжения.

Россия дала понять, что не удовлетворится только территориальными уступками во время мирных переговоров с Украиной. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны, добавляя, что Кремль напомнил о своей первоначальной военной цели, которая включает, в частности, распад НАТО.

Эксперты цитируют российское посольство в Бельгии, которое 17 февраля заявило, что Москва будет требовать от НАТО юридического закрепления положения о нерасширении. Кремль в этих заявлениях опирается на "проект договора", который он сам создал в декабре 2021 года, имея в виду предвоенные ультиматумы России США и НАТО.

"Эти ультиматумы равносильны разрушению нынешнего НАТО, ведь требуют от альянса прекратить развертывание войск или систем вооружения в государствах-членах, которые присоединились к НАТО после 1997 года. Эти ультиматумы также имели целью заставить Запад отказаться от политики "открытых дверей", исключить расширение на восток и отказаться от партнерства на восточном фланге НАТО, включая Украину", – отметили аналитики.

Они отметили, что эти заявления являются частью первоначальных военных требований России. И их повторение во время переговоров о завершении войны в Украине является сигналом того, что Россия не будет удовлетворена соглашением, которое не будет предусматривать уступок со стороны Украины, НАТО и США. Даже при условии, если будут выполнены некоторые территориальные требования Москвы.

Также 17 и 18 февраля ряд российских официальных лиц, в частности пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, заявили о так называемом "духе Анкориджа" – договоренностях, которые якобы достигли США и Россия во время саммита на Аляске.

Впрочем, как отмечают аналитики, Кремль регулярно пытается воспользоваться нечеткостью результатов саммита на Аляске, чтобы утверждать, что на саммите якобы было достигнуто общее понимание и договоренность между США и Россией о прекращении войны в Украине. Однако на практике эти "договоренности" остаются неоднозначными, поскольку в результате встречи не было заключено никаких официальных соглашений, а Трамп после саммита отметил, что делегации США и России "не достигли никакого соглашения".

"Представители Кремля постоянно повторяют свою приверженность достижению своих первоначальных военных или дипломатических целей войны и не проявляют никакой готовности идти на компромиссы в отношении этих целей для достижения мира в Украине", – подытоживают аналитики.

Мирные переговоры: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам трехсторонней встречи заявил, что Украина и Россия ближе к завершению переговоров на военном, чем на политическом треке. По словам президента, сейчас в военном вопросе стороны близки к результату – драфту со всеми деталями о том, как осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня

Между тем The New York Times пишет, что на этой встрече стороны обсудили идею создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которую не будет контролировать армия ни одной из сторон. Отмечается, что это фактически возрождает предложение, изложенное, в частности, в 28-пунктном "мирном плане" администрации Дональда Трампа.

