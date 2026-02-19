Известный актер-воин высказался о Цымбалюке и его роли 'азовца' в кино

Евгений отметил, что актеры имеют право играть разные роли.

Украинский актер-воин Евгений Григорьев, известный по фильмам "Зірки за обміном", "Прикордонники" и "Повернення", высказался о Цымбалюке.

Не секрет, что ранее актер Даниил Мирешкин раскритиковал Тараса за его роль "азовца" в кино. Тогда военнослужащий подчеркнул, что те коллеги, которые не в армии, не имеют права играть воинов. Однако, у Григорьева на эту тему другая позиция.

"Я считаю, что имеет право играть. Если это человек, который не имеет отношения к тому, что происходит, он никак не помогает, об этом не говорит, тогда нужно браковать. И это касается не только актерской профессии", - подчеркнул Евгений в проекте "55 за 5" в "Ранок у великому місті".

Актер-воин добавил, что профессия предполагает перевоплощение в разные роли. Поэтому он не видит ничего плохого в том, что Тарас выполняет свою работу.

"Вообще актер имеет право играть кого угодно, если он хорошо справляется с этой задачей. Почему нет"? - отметил Григорьев.

