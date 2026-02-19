Ученые удивлены: древнейшие предки человека имели четыре глаза

История человечества уходит корнями в миллионы лет назад - к безчелюстным рыбам, которые были исключением из правила.

Редкие ископаемые останки, найденные на юге Китая, показали: самые древние известные позвоночные - бесчелюстные рыбы, жившие около 518 миллионов лет назад, - имели не два, а четыре глаза. Как пишет Interesting Engineering, исследователи реконструировали одно из таких "четырехглазых" существ в рамках работы, призванной выяснить, как формировались сложные системы зрения и мозговые структуры у предков современного человека.

"Это меняет наше представление о ранней эволюции позвоночных", - отметил соавтор исследования, профессор макроэволюции из University of Bristol Якоб Винтер (Jakob Vinther).

По его словам, предки человека были визуально развитыми существами, которые ориентировались в опасном мире.

Речь идет о том, что история человечества уходит корнями в миллионы лет назад - к бесчелюстным рыбам, известным как Myllokunmingia (миллокунмингии). Большинство современных позвоночных, включая человека, имеют два глаза. Однако эти древние существа были исключением из правила. Они жили в кембрийский период - эпоху, когда в океанах начали появляться крупные хищники (от 541 до 485,4 миллиона лет назад). Для небольших мягкотелых позвоночных это означало постоянную угрозу.

"В такой среде четыре глаза могли обеспечить более широкое поле зрения, что было критически важным для избегания хищников", - объяснил Винтер.

Исследователи изучили подробно сохранившиеся окаменелости двух видов - Haikouichthys ercaicunensis и еще одного, пока не названного представителя миллокунмингий, найденных в известных отложениях Чэнцзян на юге Китая. Они обнаружили по два больших глаза по обеим сторонам головы и еще два меньших - посередине.

Как отмечают исследователи, мягкие ткани, в частности глаза, чрезвычайно редко сохраняются в ископаемом состоянии. Найти сразу четыре - большая удача для ученых. Команда использовала мощные микроскопы и химический анализ, чтобы подтвердить наличие глаз и исследовать их строение.

Руководитель исследования, профессор палеобиологии из Юньнаньского университета Пейюн Конг (Peiyun Cong), рассказал, что сначала ученые изучали анатомию больших глаз, но были удивлены, обнаружив между ними еще два меньших, полностью функциональных органа зрения.

"Увидеть это было невероятно увлекательно", - отметил он.

Два меньших глаза имели круглую форму, светочувствительные пигменты и хрусталики, способные формировать изображение - так же, как и большие глаза. Это открытие помогает заполнить пробел между древней анатомией и современной биологией.

У некоторых современных рептилий, амфибий и рыб до сих пор сохранился так называемый "третий", или теменной, орган зрения, реагирующий на свет. У человека же эта структура эволюционировала в шишковидную железу.

Расположенная глубоко в мозге, она связана с регуляцией сна: вырабатывает мелатонин у людей и большинства других позвоночных. Однако полмиллиарда лет назад ее предок помогал миллокунмингиям избегать хищников.

"Мы видим, что шишковидные органы изначально были полноценными глазами, которые формировали изображение. Только со временем в процессе эволюции они уменьшились, утратили зрительную функцию и приобрели современную роль - регуляцию сна", - объяснил Конг.

