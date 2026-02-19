На Львовщине провели в последний путь экипаж Ми-24, который разбился во время боевого задания

Военные погибли в декабре прошлого года.

Во Львовской области 18 февраля провели в последний путь защитников 12 отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко, которые были на борту вертолета Ми-24, разбившегося во время выполнения боевого задания 17 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОВА.

Во время боевого задания погибли:

Александр Шемет

Военнослужащий родом из города Корюковка Черниговской области. Он был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки.

"Герой Украины, удостоен ордена "Золотая Звезда". Также награжден орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого III степени. Похоронили защитника во Львове. Ему было 55 лет", - рассказали в ОВА.

Дмитрий Попадюк

Защитник был бортовым авиационным техником вертолетного звена вертолетной эскадрильи. Его наградили орденом "За мужество" III степени. Похоронили 28-летнего Дмитрия Попадюка в родном селе Калинов Самборского района.

Игорь Тоганчин

Боец служил старшим воздушным стрелком вертолетного звена вертолетной эскадрильи.

"Похоронили воина в селе Корналовичи Самборского района. Ему было 56 лет", - добавили в сообщении.

Ярослав Сачик

Военный родом из Луцка и был штурманом-летчиком вертолетного звена вертолетной эскадрильи. Он был награжден орденом "За мужество" III степени. Похоронят защитника сегодня, 19 февраля, в родном городе. Ему навсегда 25 лет.

"Это невосполнимая утрата для нашей авиации, для всей страны и, прежде всего, для семей. Искренние соболезнования семьям, которые осиротели. Эти воины до последнего оставались верными присяге и героически выполнили свой долг перед украинским народом. Глубокое уважение и вечная память", - сказал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Как писал УНИАН, на фронте погиб экс-нардеп Роман Калиш. В прошлом он был депутатом "Радикальной партии". После начала полномасштабного вторжения он мобилизовался и пошел защищать Украину на фронте.

Также сообщалось, что на войне погиб постановщик известных украинских телешоу. Речь идет о Юрии Мигашко, который был постановщиком на Новом канале и СТБ, декоратором-постановщиком "Зважених та щасливих" и "МастерШеф" .

"В марте 2022 года Юрий Мигашко присоединился к Силам обороны, чтобы защитить нашу страну от врага. Несколько дней назад он погиб в боях на Сумском направлении. Наше сердце, мысли и поддержка сейчас с семьей и близкими защитника. Вечная память и вечная слава воину и нашему коллеге Юрию", - рассказали в компании Starlight Media.

