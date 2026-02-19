Единственная гарантия - твое оружие: The Economist узнал историю 6 пограничников, которые первыми встретили войну

Пограничники, столкнувшиеся с российскими танками, изменились навсегда, как и их страна.

Российская бомбардировка началась сразу после 4 утра 24 февраля 2022 года и для 6 пограничников на контрольно-пропускном пункте Вильча шансы на выживание были минимальными.

Издание The Economist вспомнило день российского нападения на Украину и как его первыми встретили украинские пограничники. В материале говорится, что ракеты мгновенно разнесли вдребезги их будки из гофрированного железа. Только быстрая реакция старшего лейтенанта Александра Супруна спасла подразделение от уничтожения. Он крикнул, чтобы они отступили, и пограничники наблюдали за разрушением из блиндажей в нескольких метрах.

"Вооруженные лишь автоматами, гранатометами и пулеметом, они приготовились к следующей атаке: к 700-машинной бронеколонне, направлявшейся к ним", - написало издание.

Видео дня

Журналисты отметили, что пограничники были сплоченной семьей, подразделения которой годами жили бок о бок в селе, на краю Чернобыльской зоны.

"Они были друзьями, супругами, крестными родителями детей друг друга", - детализировало издание.

Журналисты также сообщили детали о тех пограничниках, которые первыми увидели рассиские танки.

Балу, 23-летний командир подразделения, только что отпраздновал рождение своего первенца. Лейтенант Супрун, которому тогда был 31 год, был страстным поваром и мечтал открыть свой ресторан. "Хасид", 35 лет, водитель бронетранспортера, с 2014 года воевал на Донбассе. Связист "Кошик", 33 года, самый опытный, служил в Вильче с перерывами с 2010 года.

По словам самих пограничников, то утро навсегда изменило их жизнь. "Жизнь перевернулась с ног на голову. Раньше у меня были планы, надежды", - сказал Балу.

Издание отметило, что именно пограничники самыми первыми заплатили самую высокую цену за российское нападение. В частности, в первый день погибли 20 пограничников, 59 получили ранения и 85 попали в плен.

Какая ситуация теперь

Через 4 года после вторжения Украина находится в более сильной позиции, чем многие считали возможным в первые дни. Россия больше не может захватывать Киев. Ее наступление на столицу было отбито смесью военных и добровольцев. А позже, в 2022 году, ВСУ оттеснили россиян в Харьковской и Херсонской областях.

Украина осталась в живых против противника, обладающего гораздо большими ресурсами, и в новой высокотехнологичной войне, к которой вообще никто никогда не готовился.

"В 2022 году страшной вещью была артиллерия. К концу 2023 года мы переключились на беспилотники", - сказал Балу.

Издание отметило, что в декабре 2025 года и январе уже этого года операторы беспилотников заявили о ликвидации или серьезном ранении ошеломляющих 65 тыс. российских солдат.

Впереди трудный путь

Однако, при всем этом, как отметило издание, у Украины есть свои проблемы. Во-первых, мобилизация становится все сложнее и требует большего принуждения. Уровень дезертирства среди новоприбвших солдат превышает 30%. Те, кто служит, остаются без ротации. Они истощены и недовольны тем, что их разлучают с семьями. "Моему ребенку сейчас три года, но я видел его всего несколько месяцев", - говорит Хассид.

Во-вторых, российские воздушные атаки на энергетическую инфраструктуру парализовали экономику.

К тому же, коррупция у власти и невозможность проведения выборов во время войны подрывают политическое единство. Президент Владимир Зеленский больше не является непоколебимым лидером, которым он был раньше. Нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный ждет своего часа и вчера он первые публично высказался о разногласиях, которые привели к его отставке в 2024 году.

Переговоры с РФ

Журналисты отметили, что переговоры идут полным ходом и, возможно, остановят боевые действия, хотя бы, на некоторое время.

"Но этим процессом руководит ненадежный, зачастую враждебно настроенный к Украине американский президент Дональд Трамп", - написало издание.

Журналисты констатировали, что любое соглашение будет включать территориальные уступки, которые Украина когда-то отвергла бы, а это рискует ослабить национальное единство. "Я не хочу отказываться от нашей территории, но Россия просто намного больше нас", - сказал Балу и добавил, что не завидует политикам, которым нужно будет сделать такой выбор.

Обещания гарантий безопасности

Что касается американских или европейских обещаний защитить Украину в случае нарушения Россией соглашения, пограничники подчеркнули, что события 24 февраля преподали им урок: единственная гарантия безопасности, имеющая хоть какую-то ценность - это ваше собственное оружие.

"Не дай Бог, чтобы вы когда-нибудь столкнулись с тем, с чем столкнулись мы. Но если это случится, помните, что это ваша ответственность. Спасите себя. Спасите свою семью. И спасите своих коллег. Потому что никто другой этого за вас не сделает", - сказал Кошик.

Издание отметило, что сейчас пограничникам, пережившим вместе первые моменты российского нападения, поддерживать связь сложно, хотя им удается созваниваться и изредка встречаться.

"После обмена новостями о семьях и детях разговор неизменно заходит о Супруне, чья находчивость спасла жизни его солдатам. Супрун продолжил воевать на различных направленях на Донбассе. Его путь закончился под Волчанском в Харьковской области, где он погиб, подорвавшись на российской мине 29 июля 2024 года", - написало издание.

Его вдова Мария, которая сейчас тоже работает пограничником, сказала, что хранит память о нем для своего сына, которому было четыре месяца, когда погиб его отец. Перед сном она говорит: "Я стараюсь заполнить пробелы. Я говорю ему, что его папа все еще защищает его".

Вас также могут заинтересовать новости: