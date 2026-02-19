Стала известна официальная причина смерти звезды фильма 'Маска'

Актер Питер Грин ушел из жизни в 60 лет.

Американский актер Питер Грин, который сыграл в фильмах "Криминальное чтиво" и "Маска", ушел из жизни в декабре 2025 года. Тогда 60-летнего мужчину нашли в собственной квартире без признаков жизни. Однако только сейчас стала известна причина его смерти.

Как пишет издание People, Питер умер от огнестрельного ранения левой подмышечной впадины с повреждением плечевой артерии. Такой официальный вывод предоставил офис главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка.

"Пуля попала под левую подмышку и вызвала сильное кровотечение после повреждения артерии, которая снабжала кровью его руку, локоть, предплечье и кисть. Смерть Грина была признана несчастным случаем", - отметили медексперты.

Что известно о Питере Грине

С начала 1990-х годов Грин начал сниматься в фильмах. Наибольшую популярность получил после выхода фильмов "Маска", "Криминальное чтиво" и "Бриллиантовый полицейский". Актер играл преимущественно отрицательных персонажей, а в последние годы жизни занимался также продюсированием. А еще Питер лечился от наркотической зависимости, а в 2007 году был арестован за хранение запрещенных веществ.

