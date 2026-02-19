Никитюк умилила сеть новыми фото 8-месячного сына

Звезда показала, как уже подрос Оскар.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые фото маленького сына.

На днях Оскару исполнилось восемь месяцев. Поэтому звездная мама опубликовала в своем Instagram фотографии именинника. Однако лицо сына Леся решила не показывать, поэтому делала снимки со спины.

"Муркотунчик. 8 месяцев", - лаконично подписала кадры Никитюк маленького Оскара в ванной и у окна с шариком в руке.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами маленького именинника в комментариях:

"Какой красавчик"

"Сладкая сладость в сладостях"

"Когда успел так вырасти?"

"Маленькое счастье".

К слову, в начале 2025 года Леся Никитюк обручилась с любимым-военным Дмитрием Бабчуком. Однако пара пока не сыграла свадьбу, а 15 июня прошлого года ведущая сообщила, что родила первенца. Имя мальчика держали в секрете, но после крещения признались, что назвали сына Оскаром.

Напомним, ранее Леся Никитюк честно ответила, когда планирует сыграть свадьбу с женихом-военным.

Вас также могут заинтересовать новости: