Никитюк умилила сеть новыми фото 8-месячного сына

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новые фото маленького сына.
На днях Оскару исполнилось восемь месяцев. Поэтому звездная мама опубликовала в своем Instagram фотографии именинника. Однако лицо сына Леся решила не показывать, поэтому делала снимки со спины.
"Муркотунчик. 8 месяцев", - лаконично подписала кадры Никитюк маленького Оскара в ванной и у окна с шариком в руке.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами маленького именинника в комментариях:
- "Какой красавчик"
- "Сладкая сладость в сладостях"
- "Когда успел так вырасти?"
- "Маленькое счастье".
К слову, в начале 2025 года Леся Никитюк обручилась с любимым-военным Дмитрием Бабчуком. Однако пара пока не сыграла свадьбу, а 15 июня прошлого года ведущая сообщила, что родила первенца. Имя мальчика держали в секрете, но после крещения признались, что назвали сына Оскаром.
Напомним, ранее Леся Никитюк честно ответила, когда планирует сыграть свадьбу с женихом-военным.