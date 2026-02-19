Сможет ли Путин воевать в Украине еще два года: эксперт сделал прогноз

По словам Лакийчука, профессиональные аналитики не будут прогнозировать характер ведения боевых действий на 2-3 года.

Планы кремлевского диктатора Владимира Путина якобы воевать в Украине еще два года, о которых заявляет разведка, похожи на гадание на кофейной гуще. Такое мнение в эфире телемарафона высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

"Мы уже слышали от россиян о "Киеве за три дня", "Украине за 3 недели", и где оно все это? На 3 года вперед прогнозируют - не профессионалы. Если ссылаются на разведчиков, то лгут", - сказал Лакийчук.

По его словам, разведчики, профессиональные аналитики могут делать прогнозы на несколько месяцев, максимум - на год.

Видео дня

"Если прогноз на 2-3 года и т.д., о характере ведения боевых действий - то это гадание на кофейной гуще. Тоже не осмелюсь прогнозировать на 2 года вперед... Могу точно сказать, что в 2026 году россияне, Путин хотят продолжать ведение боевых действий и, очевидно, где-то в феврале-марте будут перегруппировываться и готовиться к новой стратегической наступательной кампании лета", - отметил эксперт.

Он добавил, что такие действия противника наблюдались в 2025 году, и подобные подготовки, перегруппировки зависят от результатов предыдущей "кампании".

Что известно о планах РФ воевать еще два года

Напомним, The New York Times написал, что для полной оккупации Донбасса Москве нужно еще два года, и очевидно, что в Кремле согласны продолжать войну по этому сценарию.

Речь шла о том, что, по оценкам западных разведок, Владимир Путин считает, что побеждает в войне с Украиной и убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до 2 лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом, каждый день боев, когда российские средства поражения попадают в энергетическую инфраструктуру и жилые дома, обеспечивают диктатору больше преимуществ.

Вас также могут заинтересовать новости: