Финалистка 'Холостяка' ответила, общается ли она с Цымбалюком после реалити

Анастасия также призналась, подписан ли актер на нее в сети.

Финалистка романтического шоу "Холостяк-14" Анастасия Половкина, которая недавно честно рассказала о хейте в сети, заговорила о общении с Тарасом Цымбалюком.

Напомним, что актер в финале проекта выбрал модель Надин Головчук, однако пара не продолжила свои отношения. Поэтому многие поклонники реалити интересуются, продолжает ли Анастасия общаться с Тарасом. На эту тему девушка откровенно ответила в своем Instagram.

"Нет, с Тарасом я не общаюсь. Я подписана на него в инстаграме, лайкаю прикольные фотки, огоньки на сториз не ставлю. Кажется, он от меня отписался. В принципе, это все общение. Если мы где-то увидимся, то я скажу: "Привет", - отметила Анастасия.

Половинкина добавила, что не держит обиду на Цымбалюка, ведь они все обсудили между собой.

"Мы уже десять раз все обсудили, уже все дали интервью, поэтому наше общение завершилось на этапе, что мы знакомы. Никаких претензий я к нему не имею", - подчеркнула финалистка.

Напомним, ранее финалистка "Холостяка" рассказала, как изменилась ее жизнь после шоу.

