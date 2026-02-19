Сколько капсул следует использовать для одной стирки: эксперт объяснил, что нужно знать

Для этого нужно определить тип стиральной машины.

При стирке вещей многие используют специальные капсулы. Однако, если вы новичок в использовании капсул, то можете не знать, сколько именно их нужно для одной загрузки стирки. Поэтому издание Southern Living спросило у вице-президента по операциям компании TediMatts Мэтта Моттола, что нужно знать об использовании капсул для стирки на одну загрузку.

По его словам, сначала нужно проверить, является ли ваша стиральная машина высокоэффективной.

"Одна из самых важных вещей, которую следует учесть при решении, сколько капсул для стирки вам нужно, - это тип стиральной машины, которую вы используете. Если у вас новая модель стиральной машины, есть большая вероятность, что она является высокоэффективной", - пояснили в публикации.

Такая стиральная машина уменьшает количество воды и энергии, которые нужны для выполнения цикла стирки. Также они экономят деньги на счетах за энергию. Поэтому специалисты советуют использовать одну капсулу для высокоэффективной машины.

Однако если у вас более старая модель стиральной машины или вы не уверены в этом, то Моттола советует посмотреть текст на приборе, предоставленный производителем.

Сколько капсул использовать на одну загрузку

Для небольших и средних загрузок белья эксперт советует использовать только одну капсулу. Для больших загрузок, даже если ваша машина является высокоэффективной, он предлагает попробовать две капсулы.

Другие советы экспертов

