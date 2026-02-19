В Черногории украинец на BMW врезался в кортеж премьера

В ДТП на трассе Матешево–Колашин пострадали трое полицейских из сопровождения Милойка Спаича.

В Черногории 21-летний гражданин Украины стал виновником ДТП с участием кортежа премьер-министра страны. Об этом сообщает RTCG.

Авария произошла на трассе Матешево-Колашин вблизи населенного пункта Скрбуша. По предварительным данным правоохранителей, водитель BMW, двигаясь со стороны Подгорицы, по неизвестным причинам пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение со служебным автомобилем Mercedes из кортежа охраны.

Удар пришелся на первый автомобиль сопровождения, в котором находились трое сотрудников полиции. В результате ДТП они получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В полиции подчеркнули, что сам премьер не пострадал, поскольку находился в другом автомобиле кортежа.

"Хотим отметить, что лицо, находящееся под охраной, находилось не в указанном транспортном средстве, а в другом транспортном средстве сопровождения", – заявили правоохранители.

На месте аварии под руководством государственного прокурора работали следователи и эксперты по безопасности дорожного движения. Из-за следственных действий движение на этом участке трассы временно ограничивали.

ДТП с участием украинцев

Как сообщал УНИАН, ранее возле польского Люблина произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 26 украинцев.

ДТП произошло на национальной дороге № 17 в селе Колония Седлишчки около трех часов утра по местному времени. Местные правоохранители рассказали журналистам, что 27-летний водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус, следовавший по маршруту Рава-Русская - Варшава. В результате столкновения 27-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Кроме того, в ночь на 27 января 2024 года в Польше произошло ДТП с участием пассажирского автобуса из Украины. Известно, что в результате аварии пострадали 18 человек.

