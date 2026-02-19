В Южной Корее приговорили бывшего президента к пожизненному заключению

Сам Юн Сок Йоль отрицает какие-либо правонарушения.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был признан виновным в руководстве восстанием и приговорен к пожизненному заключению за объявление в 2024 году военного положения, что шокировало нацию и спровоцировало самый серьезный политический кризис в стране за последние десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg.

"Введение Юном чрезвычайного военного положения нарушило конституционный порядок, поскольку были мобилизованы военные силы с целью блокирования Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что центральный окружной суд Сеула вынес приговор в четверг после того, как прокуратура требовала смертной казни на том основании, что Юн представлял серьезную угрозу конституционному порядку страны.

Видео дня

"Приговор вынесен в рамках одного из важнейших судебных процессов с участием бывшего президента Южной Кореи, а эпизод с военным положением привлек внимание как испытание демократического здоровья страны. Этот инцидент привел к воспоминаниям о бывшем лидере Чун Ду-Хване, которого приговорили к смертной казни за попытку государственного переворота в конце 1970-х годов. В конце концов Чун был помилован", - напомнили в издании.

В то же время бывший президент отрицает любые правонарушения, подчеркивая, что его заявление было попыткой противостоять, как он отмечал, сторонникам Северной Кореи, которые пытались парализовать его администрацию.

На последнем слушании в январе он заявил, что общественная оппозиция его импичменту дала ему почувствовать, что "сигнал тревоги", который он подавал, был эффективным.

Также адвокаты Юна осудили решение как политически мотивированное, пообещав "бороться до конца". Один из адвокатов заявил, что юридическая команда обсудит с бывшим президентом, подавать ли апелляцию на это решение.

"Решение, которое делает выводы на основе предположений о намерениях или обстоятельствах, а не на основе фактов, установленных доказательствами, полностью противоречит правовым принципам и основным принципам уголовного процесса", - отметил адвокат, представляющий Юна.

Южная Корея - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал повышение пошлин для Южной Кореи на ряд продуктов. По его словам, пошлины вырастут с 15 до 25%.

"Законодательное собрание Южной Кореи не выполняет свое соглашение с Соединенными Штатами. Мы с президентом Ли достигли Большого соглашения для обеих стран 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти условия, когда я был в Корее 29 октября 2025 года", - заявил Трамп.

В то же время президент Республики Корея (Южной Кореи) Ли Чжэ Мён сообщил, что КНДР производит ядерные боеголовки в темпе принтера. Он отметил, что "даже сейчас создается достаточно материалов для производства от 10 до 20 единиц ядерного оружия в год".

"В конце концов, система ядерного вооружения, которая необходима для сохранения режима Северной Кореи, превратится в оружие, способное угрожать всему миру, в том числе Соединенным Штатам", - предупредил Ли.

Вас также могут заинтересовать новости: