Кидман заподозрили в романе с богатым бизнесменом, ее бывший в ярости, - СМИ

Урбан якобы задел за живое статус ухажера бывшей жены.

Голливуд всколыхнули новые слухи вокруг личной жизни актрисы Николь Кидман ("Доголь", "Мулен Руж!"), которая недавно пережила тяжелый развод.

Radar Online пишет, что актрисе приписывают возможный роман с председателем совета директоров MGM Resorts International (крупнейший в мире оператор казино и отелей по объему выручки) Полом Салемом. По информации инсайдеров, мужчина якобы не скрывает симпатии к оскароносной звезде в своем кругу общения.

Хотя они знакомы через общих друзей и несколько раз виделись в компании, время вдвоем звезда и бизнесмен не проводили. Источники также отмечают, что о реальном романе пока не идет речи. Кидман, по словам ее окружения, не находится в отношениях и не ищет их после недавних перемен в жизни.

Отдельное внимание СМИ уделили реакции бывшего мужа звезды Кита Урбана. Музыкант якобы болезненно воспринял заголовки о возможном новом романе Кидман:

"Кит возмущен тем, что Николь так быстро нашла себе нового партнера, а тот факт, что он старше ее, известный мультимиллионер, только усиливает его гнев и ревность по поводу их возможного союза. Несмотря на то, что на бумаге развод был мирным, для него это все еще болезненный вопрос. Видеть ее имя связанным с именем влиятельного, богатого бизнесмена задевает его за живое".

Один из источников утверждает, что его больше задел не сам факт слухов, а их появление так быстро после разрыва. В то же время другие собеседники отмечают, что Урбан просто не в восторге от повышенного внимания к личной жизни их семьи.

Напомним, Кидман и Урбан официально развелись после 19 лет брака. Пара подала на развод в сентябре 2025 года, указав непримиримые разногласия, и достигла мирной договоренности. Основную опеку над дочерьми - 17-летней Сандей Роуз и 15-летней Фейт Маргарет - получила Кидман.

