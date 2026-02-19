Кидман заподозрили в романе с богатым бизнесменом, ее бывший в ярости, - СМИ

Голливуд всколыхнули новые слухи вокруг личной жизни актрисы Николь Кидман ("Доголь", "Мулен Руж!"), которая недавно пережила тяжелый развод.
Radar Online пишет, что актрисе приписывают возможный роман с председателем совета директоров MGM Resorts International (крупнейший в мире оператор казино и отелей по объему выручки) Полом Салемом. По информации инсайдеров, мужчина якобы не скрывает симпатии к оскароносной звезде в своем кругу общения.
Хотя они знакомы через общих друзей и несколько раз виделись в компании, время вдвоем звезда и бизнесмен не проводили. Источники также отмечают, что о реальном романе пока не идет речи. Кидман, по словам ее окружения, не находится в отношениях и не ищет их после недавних перемен в жизни.
Отдельное внимание СМИ уделили реакции бывшего мужа звезды Кита Урбана. Музыкант якобы болезненно воспринял заголовки о возможном новом романе Кидман:
"Кит возмущен тем, что Николь так быстро нашла себе нового партнера, а тот факт, что он старше ее, известный мультимиллионер, только усиливает его гнев и ревность по поводу их возможного союза. Несмотря на то, что на бумаге развод был мирным, для него это все еще болезненный вопрос. Видеть ее имя связанным с именем влиятельного, богатого бизнесмена задевает его за живое".
Один из источников утверждает, что его больше задел не сам факт слухов, а их появление так быстро после разрыва. В то же время другие собеседники отмечают, что Урбан просто не в восторге от повышенного внимания к личной жизни их семьи.
Напомним, Кидман и Урбан официально развелись после 19 лет брака. Пара подала на развод в сентябре 2025 года, указав непримиримые разногласия, и достигла мирной договоренности. Основную опеку над дочерьми - 17-летней Сандей Роуз и 15-летней Фейт Маргарет - получила Кидман.