Революция в небе: как выглядит самолет сверхсовременный Phantom 3500 с ИИ

Phantom 3500 обещает перевернуть представление о бизнес-авиации - реактивный лайнер с прозрачной кабиной и искусственным интеллектом выйдет в небо к 2030 году.

В мире авиации намечается настоящий прорыв. Американская компания Otto Aviation представила невероятный проект - футуристический реактивный бизнес-джет Phantom 3500. По планам, этот высокотехнологичный самолет выйдет в небо уже к 2030 году и обещает в корне изменить представление об авиаперелетах, пишет The Sun.

Что известно о Phantom 3500

Phantom 3500 - это реактивный самолет следующего поколения, способный преодолевать до 3700 морских миль при значительно сниженном расходе топлива. Благодаря трансзвуковой сверхламинарной архитектуре, управляемой искусственным интеллектом, самолет будет использовать на 60% меньше топлива, чем современные аналоги. А при использовании SAF (экологически чистого топлива) выбросы углерода уменьшаются до 90 %.

Внешний вид Phantom 3500 - настоящий образец авиационного дизайна будущего. Кабина имеет высоту два метра и вмещает до девяти пассажиров. Традиционные окна в задней части заменены цифровыми панелями, которые транслируют изображение извне в режиме реального времени, не нарушая аэродинамику фюзеляжа.

Видео дня

Кабина пилотов будет оснащена авионикой следующего поколения - все для максимально точного управления, оптимальной производительности и безопасности.

Старт в 2030 году

Phantom 3500 могут сертифицировать уже к 2030 году, а первые тестовые полеты запланированы на 2027 год. Компания Otto уже объявила о намерении инвестировать около 340 миллионов фунтов стерлингов в новый производственный комплекс в Джексонвилле, штат Флорида.

Генеральный директор компании Пол Тау на Парижском авиасалоне заявил, что Phantom 3500 - это "результат смелого мышления" и шаг к достижению углеродной нейтральности еще до 2050 года.

Китайский суперсоперник

Параллельно в Китае разрабатывают Yunxing - сверхзвуковой самолет, который сможет достигать скорости до 4 Маха и доставлять пассажиров из Лондона в Нью-Йорк всего за 90 минут. Компания Space Transportation уже успешно провела первый полет прототипа, готовясь к полноценному выпуску таких самолетов к 2027 году.

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