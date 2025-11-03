С сегодняшнего дня на границе с Польшей все должны пройти сканирование паспорта и сбор биометрических данных.

В связи с внедрением новой цифровой системы въезда и выезда в Шенгенскую зону возможно замедление пропуска граждан через пункты пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Устилуг - Зосин".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"Начиная с 3 ноября 2025 года, то есть отныне, все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничной стражи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это предусматривает сканирование паспорта и сбор биометрических данных - фотографирование и снятие отпечатков пальцев. При этом для детей до 12 лет отпечатки не нужны.

Во время следующих въездов биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена.

В Гостаможслужбе предупреждают, что внедрение системы в начале может привести к увеличению времени, необходимого для контрольных процедур. Поэтому там рекомендуют планировать поездки с большим запасом времени или выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.

Следует отметить, что ранее новые правила въезда были введены на пунктах Краковец – Корчова, Грушев – Будомеж, Смольница – Коростенко, Шегини – Медика, Нижанковичи – Мальховице.

Сориентироваться поможет специальная карта, которая отображает состояние очередей в пунктах пропуска на границе Украины.

Новые правила въезда в ЕС для украинцев

С 12 октября 2025 года Евросоюз изменил правила пересечения границы для украинцев и граждан других стран, не являющихся членами ЕС. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко тогда отметил, что процедура будет происходить постоянно и будет касаться каждого человека при въезде и выезде.

Внедрение новой системы несколько раз переносились, однако в сентябре Польша запустила систему в тестовом режиме на польско-украинской границе. Из-за этого в пунктах пропуска, в частности, во Львовской области, образовались огромные очереди.

Уже с 28 октября на украинско-венгерской границе на всех пунктах пропуска заработала новая система въезда и выезда - Entry/Exit System (EES), предусматривающая сбор биометрических данных.

