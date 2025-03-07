Украина может столкнуться с дефицитом перевозок, что приведет к росту цен.

В Украине массово снимают с рейсов водителей фур, что может вызвать транспортный кризис уже летом. Об этом сообщил основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин на своей странице в Facebook.

"Сейчас по сути открыт сезон охоты на водителей фур. Есть разнарядка от ТЦК: водитель фуры - удобная жертва. Он из другой области, за него заступиться некому, позвонить некуда, найти адвоката оперативно нереально. Гребут их крепко. Что мы будем делать весной-летом, когда надо будет урожай и другие грузы возить? Сейчас сезон низкий, от слова "плинтус", но скоро надо будет возить грузы. И это делать будет некому", - отметил эксперт.

По его словам, из-за активной мобилизации в автопарках среднего бизнеса простаивает до половины фур. Он также отметил свои опасения, что страна может столкнуться с транспортным кризисом уже этим летом. Это будет очень неприятно для потребителя из-за роста цен и из-за дефицита транспортных услуг.

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"Всегда транспорта был переизбыток, причем во всех странах. Мы можем ощутить уникальное явление в мире - дефицит перевозок", - добавил Леушкин.

Дефицит водителей - новости

Ранее эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин рассказывал, что водителей с допусками на перевозку опасных грузов очень мало. При этом бронирование 50% сотрудников в этом случае не решает вопрос, поскольку непонятно где брать постоянно вторую половину после 50%.

По словам эксперта, в случае признания предприятия критически важным, водителей бензовозов надо разрешить бронировать в 100% случаях.

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