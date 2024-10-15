Эксперт считает, что это может привести к серьезным проблемам с поставками топлива на АЗС.

В Украине участились случаи, когда водителей снимают прямо с бензовозов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.

"Едет бензовоз, везет топливо. Водителя забрали, бензовоз груженый на обочине остался. Водителей с допусками, с АДР (распространенное обозначение опасных грузов, - УНИАН) их очень мало, таким образом, дефицит кадров приведет к тому, что перемещать ресурс будет невозможно. Бронь 50% сотрудников в этом случае нам точно не решает вопрос, потому что логично, что непонятно где брать постоянно эту вторую половину после 50%", - пишет предприниматель.

По словам эксперта, в случае признания предприятия критически важным, водителей бензовозов надо разрешить бронировать в 100% случаях.

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Если этого не сделать, могут возникнуть серьезные трудности с доставкой топлива на АЗС.

"Просто так кого-то за руль бензовоза не посадишь", - добавляет Леушкин.

Бронирование от мобилизации - последние новости

Недавно сообщалось, что бронирование от мобилизации могут "поставить на паузу" до середины ноября. Как отмечалось, в Минобороны решили провести аудит забронированных от мобилизации.

Также напомним, что ранее был представлен список профессий, представители которых могут оформить бронь от мобилизации с первого октября. Среди них правоохранители, спасатели и представители органов государственной власти и местного самоуправления.

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