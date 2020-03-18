В частности, из-за условия перевозить во время карантина не более 10 человек перевозчики работают в убыток.

Сегодня в Одессе из-за карантина на маршруты не вышла половина пассажирских автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, проблему транспортного сообщения во время сессии городского совета подняли несколько депутатов.

Заместитель директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Сергей Щербань сообщил, что в среду утром на маршруты вышло примерно 50% пассажирских транспортных средств.

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«Это категория пассажирских автобусов», - сказал он.

В частности, перевозчик «Севертранс» не выпустил 65% автобусов, предприятия «Турист», «Быстрые автобусные маршруты» и «АТП Киностудия» - по 30%, «Вираж» - 35%, перевозчики «Автотранс-Украина» и «Страс Транс» - по 40%, «Гленкор - ЮГ» - 20%.

По данным чиновника, 30% водителей – иногородние. Они не вышли на работу из-за того, что с 18 марта в Одесском регионе прекращено транспортное сообщение между населенными пунктами, в том числе – с областным центром.

«Они разъехались по домам, так как бояться, что не доберутся домой», - пояснил Щербань.

Столько же водителей отказались работать, так как бояться заразиться коронавирусом, а 40% - из-за того, что ограничения (в салоне – не более 10 пассажиров) ведут к финансовым убыткам.

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Как уточнил Щербань, остается не решенным вопрос рентабельности поездок – перевозчики работают в убыток.

Кроме того, они опасаются, что за нарушение карантинного режима им придется платить большие штрафы, а физической возможности не допускать большого количества пассажиров в салон у них нет.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, утром на маршруты вышло очень мало микроавтобусов, и люди не могли добраться на работу. Многие пытались уехать переполненными пассажирами трамваями или троллейбусами, водители которых призывали соблюдать карантинные требования - «не набиваться» в салон и носить медмаски.

Справка УНИАН. В Одессе автобусными пассажирскими перевозками занимаются частные предприятия, в ведении города – пассажирский электротранспорт (трамваи и троллейбусы).