Уже до конца текущего года украинцы смогут оформить денежные выплаты.

Президент Украины в конце прошлой недели анонсировал новую финансовую помощь для украинцев. В народе эту инициативу уже прозвали "1000 грн от Зеленского". В чем суть такой выплаты, кто может ее получить, как оформляется и на что потратить - далее в материале.

1000 от Зеленского - как оформить

С 1 декабря 2024 года в рамках государственной помощи для граждан Украины появятся новые социальные выплаты в размере 1000 гривень. Они будут одноразовыми, оформляются через программу "єПідтримка" в приложении "Дія" и приходят на виртуальную карту.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, что таким образом государство сможет помочь населению в преддверии зимнего периода.

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Идея президента заключается в том, что каждый может получить деньги через программу "Є підтримка" - как оформить на себя эти выплаты, понять нетрудно. Для этого необходимо всего лишь создать виртуальную карту "Национального кэшбека" в приложении "Дія", а средства поступят на счет автоматически.

Стоит помнить, когда начислят 1000 от Зеленского - по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, активна тысяча Зеленского будет с 1 декабря 2024 года, а оформить ее можно будет в течение трех месяцев - декабря, января и февраля - до конца зимы.

Предполагается, что если каждый в стране оформит такую помощь, то семья из четырех человек, к примеру, получит 4000 гривень, а это ощутимая поддержка в текущих условиях. Важно, что выплаты в размере тысячи гривень касаются и детей - один родитель сможет оформить на свой счет финансовую помощь для каждого ребенка.

1000 гривен Зеленского - где потратить

Выплаты в размере тысячи гривень - это помощь государства и обычным гражданам, и малому, и среднему бизнесу. Использовать эти деньги на военные нужды нельзя, но можно потратить для:

оплаты коммуналки (свет, вода, отопление);

покупки билетов на поезда Укрзализныци;

приобретения лекарств, книг;

посещения культурных мероприятий;

оплаты тарифов операторов мобильной связи.

Также не запрещено отправить 1000 Зеленского на поддержку ВСУ в качестве доната, перечислить эти деньги волонтерам или соответствующим организациям.

ВАЖНО: потратить деньги можно будет в течение 2025 года.

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