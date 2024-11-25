Заявку на получение помощи можно будет подать в течение декабря - февраля.

Кабинет министров определил порядок подачи заявки на получение "зимней поддержки" в размере тысячи гривен. Соответствующий механизм опубликован в постановлении №1330 на правительственном портале.

Согласно тексту документа, помощь предоставляется единовременно физическому лицу по его желанию, если ему по состоянию на 1 декабря исполнилось 18 лет. Для получения помощи необходимо иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и на момент подачи заявки находиться на территории Украины, кроме временно оккупированной территории.

"Заявка на получение помощи в размере 1000 гривен может быть подана в течение декабря 2024 - февраля 2025 года. Один из родителей, а также один из опекунов, попечителей, законных представителей малолетних, несовершеннолетних лиц имеют право на получение единовременной денежной помощи за каждого из детей", - сказано в постановлении.

Видео дня

Что нужно для заявки на получение помощи:

иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

установить мобильное приложение "Дия" и пройти электронную идентификацию и аутентификацию с подтверждением пребывания на территории Украины;

выбрать в приложении "Дия" услугу "Зимняя поддержка" и подать заявку на получение помощи;

в случае отсутствия специального счета для зачисления кэшбека открыть такой счет.

Отмечается, что при наличии у получателя помощи детей подача заявки через "Дию" возможна только при наличии электронного отображения актовой записи об их рождении. При подаче заявки одним из родителей на каждого из детей формируется отдельная заявка.

При этом пенсионеры старше 60 лет и лица с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают пенсию или социальную помощь через АО "Укрпочта", смогут получить тысячу гривен также через "Укрпочту".

Полученные в рамках программы поддержки средства могут быть использованы до 31 декабря 2025 года.

Тысяча Зеленского - главные новости

25 октября президент Владимир Зеленский анонсировал выплату тысячи гривен каждому украинцу.

15 ноября правительство приняло порядок реализации проекта по выплате тысячи гривен каждому украинцу с 1 декабря. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, программа касается не только взрослых, но и детей, и один из родителей сможет заказать выплату для своего ребенка.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Минциифри на 1 декабря готовит запуск масштабной услуги по зимней поддержке через приложение "Дія", и это будет "самая масштабная, наверное, самая популярная услуга, которую мы запускали за последние годы".

Вас также могут заинтересовать новости: