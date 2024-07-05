По словам эксперта, информация о разработке Китаем и Россией аналога "Шахеда" появилась еще полтора года назад.

Идет война в Украине против россиян, и информация о том, что Китай разрабатывает дроны для России, не является актуальной.

Об этом заявил в эфире телемарафона военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. "Если говорить о публикации Bloomberg, то складывается следующее впечатление: лето, отпуска, надо как-то публику развлекать. Вот они и вытащили новость полуторагодичной давности. Еще с января 2023 года были угрожающие сообщения о том, что Китай помогает сделать России более массовый аналог "Шахеда", - пояснил Киричевский.

По его словам, уже в августе того года эти угрозы трансформировались в изделие Sunflower 200. "Это было продемонстрировано на российском военном форуме "Армия-2023". Сам факт демонстрации - его, конечно, пропускать не стоило. Что Китай продемонстрировал такое изделие, которое по характеристикам должно быть более технологичным, чем "Шахед", - сказал эксперт. Он также добавил, что подобная повестка негативно влияет на Украину, поэтому не стоит особо переживать по этому поводу.

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"Можно поставить вопрос по-простому - зачем россиянам аналог "Шахедов", если они и так неплохо справятся и сами, без Китая. Эта вся история о том, что китайцы демонстрировали какие-то дроны-камикадзе россиянам, возможно они их сделают... Это не только о несуществующем образце вооружения. Это может быть для нас немного опасная история, на которую не стоит вестись. Что Китай что-то намеренно готовит россиянам", - отметил Киричевский.

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Накануне Bloomberg опубликовали материал, в котором отметили, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, аналогичный иранскому "Шахеду".

По данным от источников издания среди чиновников, китайские дроны еще не использовались в Украине. В то же время, по мнению представителей некоторых стран, предоставление России дронов для наступательных целей пересечет черту и приведет к летальной помощи.

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