Десятки крупнейших западных компаний не готовы сразу в Российскую Федерацию. Речь идет о компаниях, которые покинули российский рынок после полномасштабного вторжения РФ в Укаину .
Журналисты The Bell направили запросы 60 крупнейшим западным компаниям, из которых ни одна не высказала четких планов по возвращению.
Среди компаний, которые однозначно отказались возвращаться в Россию:
- Nokian Tyres из Финляндии – производитель шин;
- ELKO Group из Латвии – дистрибьютор электроники;
- VEON из ОАЭ – телекоммуникационный холдинг;
- Ingka Group, владеющая сетью магазинов IKEA и торговыми центрами "Мега", из Швеции;
- Henkel из Германии – химическая промышленность;
- Nissan из Японии – автомобильный концерн;
- Decathlon из Франции – ритейлер спортивных товаров;
- Wintershall Dea из Германии – нефтегазовая компания;
При этом три компании заявили, что следят за развитием событий:
- Baker Hughes из США – нефтяной сервис. Готова вернутся только в случае отмены санкций.
- Bosch из Германии – ведет переговоры с "Газпром бытовыми системами".
- Otis из США – производитель лифтов. Не может пока что вернуться из-за санкций и разорванных логистических цепей.
В то же время такие компании, как Apple, Microsoft, Visa, Mastercard, Inditex (Zara, Massimo Dutti), Uniqlo, Starbucks, Ford не ответили на запрос журналистов.
США снимают санкции с России - последние новости
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Агентство Reuters сообщало, что Белый дом поручил Госдепу и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены.
Пока неизвестно, ослабление каких санкций администрация Трампа будет рассматривать в первую очередь и в какой мере.