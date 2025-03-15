Отмечается, что всего опросили 60 компаний.

Десятки крупнейших западных компаний не готовы сразу в Российскую Федерацию. Речь идет о компаниях, которые покинули российский рынок после полномасштабного вторжения РФ в Укаину .

Журналисты The Bell направили запросы 60 крупнейшим западным компаниям, из которых ни одна не высказала четких планов по возвращению.

Среди компаний, которые однозначно отказались возвращаться в Россию:

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Nokian Tyres из Финляндии – производитель шин;

ELKO Group из Латвии – дистрибьютор электроники;

VEON из ОАЭ – телекоммуникационный холдинг;

Ingka Group, владеющая сетью магазинов IKEA и торговыми центрами "Мега", из Швеции;

Henkel из Германии – химическая промышленность;

Nissan из Японии – автомобильный концерн;

Decathlon из Франции – ритейлер спортивных товаров;

Wintershall Dea из Германии – нефтегазовая компания;

При этом три компании заявили, что следят за развитием событий:

Baker Hughes из США – нефтяной сервис. Готова вернутся только в случае отмены санкций.

Bosch из Германии – ведет переговоры с "Газпром бытовыми системами".

Otis из США – производитель лифтов. Не может пока что вернуться из-за санкций и разорванных логистических цепей.

В то же время такие компании, как Apple, Microsoft, Visa, Mastercard, Inditex (Zara, Massimo Dutti), Uniqlo, Starbucks, Ford не ответили на запрос журналистов.

США снимают санкции с России - последние новости

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план потенциального ослабления санкций против России в рамках восстановления отношений и попытки положить конец войне против Украины.

Агентство Reuters сообщало, что Белый дом поручил Госдепу и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены.

Пока неизвестно, ослабление каких санкций администрация Трампа будет рассматривать в первую очередь и в какой мере.

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