Политики взвешивают, стоит ли снова снижать ключевые ставки в сентябре.

В июле 2024 года потребительские цены в еврозоне выросли на 2,6% по сравнению с данными годичной давности. Это превысило июньский показатель в 2,5%, что также было средней оценкой аналитиков. Отмечается, что базовая инфляция удерживалась на уровне 2,9% третий месяц подряд, хотя экономисты прогнозировали незначительное замедление, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что от этих данных зависит решение Европейского центрального банка относительно ключевых ставок. Заседание ЕЦБ запланировано на 11-12 сентября, и инвесторы ожидают, что они сделают второй шаг в ответ на первичное снижение ставки, которое произошло в июне. Кроме инфляции, центробанки также ждут свежую информацию по заработным платам и корпоративным прибылям, а также дальнейшие обновления по экономической активности.

"Мы ожидаем, что ЕЦБ продолжит выжидательную позицию после выхода этих данных. Еще слишком рано делать окончательные выводы относительно сентябрьского снижения ставки, которое продолжает оставаться нашим базовым сценарием", – отмечают аналитики финского банка Nordea.

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Другим важным фактором для политиков ЕЦБ могут быть признаки возможного смягчения со стороны Федеральной резервной системы США, последнее решение которой должно быть принято 31 июля.

По словам журналистов, показатели еврозоны следуют за противоречивыми отчетами со всего региона. В крупнейшей экономике еврозоны, Германии, рост цен неожиданно ускорился, тогда как в Испании на удивление резко замедлился. Во Франции и Италии темпы роста также выросли.

Политики уделяют особо пристальное внимание сфере услуг, которая, по их мнению, наиболее подвержена риску роста заработных плат: "Инфляция в сфере услуг остается на неудобно высоком уровне, даже если она несколько снизилась. Рост показателя и неизменность базового показателя также вызывает удивление. Устойчивость базового роста цен заставит совет управляющих быть осторожным при рассмотрении вопроса о времени дальнейшего снижения ставок. Мы все еще ожидаем следующего шага в сентябре", – указывают аналитики.

ЕЦБ считает, что инфляция останется выше цели "до конца следующего года", предупредила президент Кристин Лагард.

Суждения центрального банка еще больше усложняют данные о неравномерности роста. Однако инвесторы предполагают еще как минимум два снижения ставок в этом году.

Стоит отметить, что еврозона – это валютный союз 20 государств-членов Европейского Союза, которые приняли евро в качестве своей национальной валюты и единого законного платежного средства.

Проблемы в европейских странах

Ранее УНИАН писал, что страны еврозоны сталкиваются со "значительным фискальным бременем" из-за старения населения, дополнительных расходов на оборону и изменение климата, что делает более насущной необходимость сокращения высокого уровня долга.

К тому же Германия теряет лидерство в ЕС. На позицию Берлина влияют слабый канцлер и споры в коалиции.

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