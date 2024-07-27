На позицию Берлина влияют слабый канцлер и споры в коалиции.

В середине 2010-х годов, когда Европейский Союз качался от одного кризиса к другому, была одна константа – Германия, в частности, Ангела Меркель. Канцлер была звездой, вокруг которой вращалась остальная Европа. Однако посетив Брюссель сейчас, можно услышать только истории о немецкой бездарности, говорится в статье The Economist.

Отмечается, что дисфункция трехпартийной коалиции Олафа Шольца распространяется на Европу, усложняя повседневные дела, потому что правящие партии Германии постоянно ссорятся. Кажется, что Шольц не имеет способностей к терпеливому заключению соглашений, которым отличалась Меркель.

По словам журналистов, ложные ожидания немецкого руководства не являются ни новыми, ни легкими для преодоления. Коалиции, суды и федеральное устройство страны затрудняют принятие решений. Иногда все работает. Zeitenwende (слово, которое означает "смену эпох") стала настоящим изменением внешней политики и политики безопасности Германии, которую изложил Шольц после вторжения России в Украину. Германия наконец модернизирует свои вооруженные силы и отправляет оружие Украине. Также Берлин изменил энергетическую политику. Однако партнеры Германии чаще остаются разочарованными.

Видео дня

В 2021 году, когда Шольц вступил в должность, он заявил, что Германия несет "особую ответственность" за Европу. Это особо актуально, когда в других местах не хватает лидерства. Франция парализована после необдуманного решения Эмманюэля Макрона провести досрочные парламентские выборы в прошлом месяце. Другие лидеры имеют значение в отдельных вопросах, но ни один не может сравниться с общим весом Германии. И без энергичной поддержки Берлина несколько пунктов в списке задач ЕС сейчас рискуют оказаться в подвешенном состоянии, говорится в статье.

Евроинтеграцию Украины Шольц определил как приоритет для "геополитической Европы". Однако, чтобы предотвратить увязание в бюрократии, Германия должна бороться с другими, более скептически настроенными правительствами. ЕС также придется реформировать себя, когда он готовится к росту. Например, нужно изменить дорогую сельскохозяйственную политику и урезать национальное право вето. Также выдвигает большие требования к Германии создание союза рынков капитала – достойного, но важного проекта, который должен стимулировать частные инвестиции в Европе.

Хорошая новость, по словам журналистов, заключается в том, что канцлер хорошо разбирается в этих вопросах. Он также имеет полезного союзника в лице Урсулы фон дер Ляйен, которая стала одним из самых влиятельных президентов Еврокомиссии в течение десятилетий. Будучи бывшим министром кабинета министров Германии, госпожа фон дер Ляйен тонко чувствует все процессы в стране. Получив второй пятилетний срок, она будет иметь политический капитал, который можно потратить.

Плохая новость заключается в том, что времени мало. Все три правящие партии Германии победили на выборах в Европарламент в прошлом месяце и готовятся к парламентским выборам в сентябре 2025 года. У партий возникнет соблазн оторваться от акселератора в Европе и подчеркнуть свои разногласия дома. В условиях роста геополитических рисков и стагнации европейской экономики это было бы недальновидным и опасным, поэтому Шольц и Германия должны активизироваться, подчеркивают авторы.

Внешняя политика Германии

Два крупнейших европейских донора военной помощи Украине – Германия и Великобритания –заключают оборонный пакт, поскольку растут опасения, что победа Дональда Трампа на ноябрьских выборах в США может означать катастрофу для европейской безопасности.

Ранее УНИАН писал, что немецким властям нужно быть готовыми оказывать помощь Украине и без участия США. Нужны три вещи. Во-первых, канцлеру Олафу Шольцу нужно наладить прямой контакт с возможным президентом Трампом.

Вас также могут заинтересовать новости: