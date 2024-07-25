Темпы роста реального ВВП ожидаются на уровне 4-5% в 2025-2026 годах.

В течение последних месяцев инфляция ожидаемо ускорилась и приблизилась к 5%, в дальнейшем она также будет расти, но уже в следующем году начнет снижаться.

"Взвешенная процентная и валютно-курсовая политика НБУ, а также ослабление внешнего инфляционного давления позволят замедлить инфляцию уже в 2025 году - до 6,6%. В 2026 году инфляция вернется к цели НБУ в 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и дальнейшего улучшения ситуации в энергетике", - сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга.

По словам главы НБУ, экономическое восстановление Украины будет продолжаться, хотя будет ограниченным из-за влияния войны, в частности из-за значительных повреждений энергосистемы.

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Пышный отметил, что экономический рост в первом полугодии продолжался, хотя и замедлился в течение последних месяцев в результате масштабных атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Однако бизнес частично адаптировался к постоянным отключениям электроэнергии. Весомую поддержку экономической активности оказывала также стабильная работа морского коридора.

"Несмотря на дефицит электроэнергии и меньшие по сравнению с предыдущим годом урожаи, НБУ даже несколько улучшил прогноз экономического роста на этот год - до 3,7%. Это обусловлено лучшими результатами I квартала и ожидаемым расширением бюджетных стимулов, а также развитием распределенной генерации, в том числе при поддержке масштабных программ кредитования", - сказал он.

Пышный добавил, что постепенная нормализация условий функционирования экономики, сохранение мягкой фискальной политики вместе с развитием экспортных путей и оживлением внешнего спроса будут способствовать ускорению темпов роста реального ВВП до 4-5% в 2025-2026 годах.

Потребительские цены в Украине - последние новости

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении составила 4,8%, ускорившись с 3,3% в мае. Инфляция на потребительском рынке в июне по сравнению с маем составила 2,2%, с начала года - 4,3%.

В Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ указано, чтопотребительская инфляция ускорилась в июне, в частности, из-за исчерпания прошлогоднего урожая и падения курса гривны. Однако дальнейшее снижение цен на продукты происходило благодаря большему предложению из-за теплой погоды в начале этого года, а также из-за большого прошлогоднего урожая и переориентации производителей на внутренний рынок.

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