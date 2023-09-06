Усиление способности Украины противостоять России и в конце концов интегрироваться с Западом - это путь к победе, отметил Евгений Магда.

Часть санкций, принятых СНБО, не была поддержана в США и ЕС из-за подозрений в непрозрачности и коррупционности санкционного процесса в Украине и "независимости" санкций от судебной власти.

Об этом говорится в статье американского издания The Hill старшего научного сотрудника Atlantic Council Стивена Бланка, которого цитирует в своей колонке на "Экономической правде" директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его словам, в своей колонке Бланк анализирует опасность коррупции в системе государственного управления Украины и делает вывод, что коррупция обессиливает Украину как участника войны. Среди коррупционных кейсов Бланк называет и санкции, которые Украина вводит против компаний и отдельных лиц.

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По словам Евгения Магды, тема санкций, которые Бланк называет краеугольным камнем экономической войны, занимает значительную часть статьи эксперта. Признавая достижения, которых достигла в санкционном процессе "Международная экспертная группа Ермака-Макфола", ученый отмечает, что в Украине эти санкции "независимы от судебной системы" и имеют признаки коррупции.

"Наложение санкций должно быть защищено от коррупции и влияния. Если Украина по ошибке налагает санкции на отечественные или иностранные компании, она должна обеспечить четкий и легитимный процесс обжалования, соблюдая принцип верховенства права. Это одно из главных отличий между украинским и западным санкционными режимами, которое требует гармонизации. Если злоупотребление санкциями в военное время возникает и становится поводом к сведению счетов или подрыву деловой конкуренции, от этого не выиграет ни Украина, ни Запад. Это играет в пользу России", – цитирует Евгений Магда американского эксперта.

Украинский политолог подчеркивает, что Бланк противопоставляет украинские санкции западным: последние, как правило, базируются на прозрачных критериях, тогда как режим санкций в Украине непрозрачный, а судебный контроль отсутствует. Соответственно, партнеры Украины в США и Европе не знают, как относиться к растущему количеству компаний в Украине и других странах, утверждающих, что Киев несправедливо наложил на них санкции.

Политолог отметил, что в своей статье Бланк прямо призывает оградить санкционный процесс от коррупции, постороннего влияния и иметь предохранители на случай ошибок.

"Большим соблазном является использование санкций для уничтожения конкурентов или личной мести. Подобное случалось не раз в новой украинской истории. И конечно, об этом хорошо известно в Вашингтоне", - подчеркивает Магда.

Ссылаясь на Стивена Бланка, директор Института политики полагает, что недостатки санкционного процесса в Украине можно разрешить с помощью более тесного межведомственного сотрудничества внутри Украины и многосторонних консультаций и сотрудничества, что обеспечит прозрачность и синхронизацию санкций. Только в таких условиях возможно будущее восстановление Украины и ее интеграция с западными институтами.

По словам Евгения Магды, во время войны есть соблазн с помощью санкций "приглушить критику в адрес друзей и союзников и оправдать ошибки как приемлемый побочный ущерб". Однако это ослабляет государство и его экономику.

"Длительные войны превращаются в гонки между победой на фронте и крахом дома. Россия неоднократно проигрывала эту гонку. В этой конкуренции менее коррумпированное государство более устойчиво. Ужесточение способности Украины противостоять России и в конце концов интегрироваться с Западом - это путь к победе. Трудно с этим не согласиться. Очевидно и то, что времени для модернизации санкционного механизма в Украине немного", - резюмирует Евгений Магда.