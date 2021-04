В списке ПФТС также находятся ценные бумаги ещё 8 иностранных эмитентов.

Украинская фондовая биржа ПФТС с 15 апреля допустила к обращению акции американских технологических компаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

"Кроме указанных ценных бумаг в списке ПФТС также есть ценные бумаги ещё 8 иностранных эмитентов: Apple Inc, BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK), BLACKROCK FUND ADVISORS, Equity Residential, FERREXPO PLC, MHP SE, STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY и U.S. Department of the Treasury", - сказано в сообщении.

Что такое ПФТС

Фондовая биржа ПФТС с 1997 года осуществляет профессиональную деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг Украины на основании лицензии, выданной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Биржа ПФТС является одним из крупнейших организаторов торговли на рынке ценных бумаг Украины и поддерживает межрегиональную систему электронных торгов ценными бумагами в режиме реального времени.

Автор: Дмитрий Шварц