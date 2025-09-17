Если продукт не уникален, поставить его в боевую часть практически невозможно.

Система оборонных закупок в Украине побуждает договариваться с комбригами, что способствует злоупотреблениям. Об этом в интервью УНИАН говорит соучредитель и генеральный директор производителя дронов Braving Алексей Завражный.

По словам разработчика, чуть ли не у каждого комбрига есть "друг", который сам производит дроны. Завражный добавляет, что об этом мало кто говорит, но все об этом знают.

"Потому что 9 из 10 комбригов уже имеют "своего" производителя и, скажу осторожно, по каким-то причинам не готовы рассматривать альтернативы, даже если их же бойцы говорят, что "это именно то, что нам нужно". А комбриг это все "рубит" на корню, и говорит, что "нет, будем покупать у других", - рассказывает Завражный.

Разработчик говорит, что такая ситуация не точечная, а распространенная. Среди причин он называет не только коррупцию, но и личные предпочтения руководителя, или банальную некомпетентность. Поэтому маленькому производителю получить заказ сейчас очень трудно. Исключение - только компании с уникальным продуктом.

"Пока ты не стал большим и не поставляешься напрямую через Агентство оборонных закупок, через централизованные контракты, ты работаешь с воинской частью", - объясняет Завражный.

По его словам, чтобы воинские части могли делать прямые закупки по упрощенной процедуре, им выделили небольшую часть бюджета оборонных закупок. Сейчас 8 из 10 производителей поставляются именно по этой упрощенной процедуре.

"Но дело в том, что эта часть оборонного бюджета небольшая, и ее в принципе на все нужды не хватает. А это и формирует рынок РЭБ, РЭР и дронов, которые позволили закупать военным частям напрямую. А еще и некоторые закупщики злоупотребляют своим положением, направляя финансовые потоки к лояльным производителям", - резюмирует спикер.

Украинские разработки в сфере ОПК высоко ценятся на Западе

Развитие отечественной инженерной мысли позволило удешевить отдельные военные технологии в десятки и даже сотни раз. При этом такие, более дешевые, украинские системы могут быть даже лучше западных аналогов.

Признают таланты украинских дронов и в Великобритании, где готовят запуск совместного производства передовых дронов-перехватчиков, разработанных украинцами при поддержке британских ученых.

