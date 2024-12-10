Банки не должны требовать лишних разрешений на раскрытие данных от участников программ.

Чрезмерные требования банков к клиентам в рамках реализации государственных программ "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек" являются нецелесообразными. В Министерстве экономики Украины сообщили, что предоставили официальное разъяснение банкам. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Отмечается, что для участия в программе "Национальный кэшбек", которая предусматривает возврат 10% средств за покупку украинских товаров, правительство требует только данных о конкретных транзакциях. Речь идет об операциях покупки товаров, участвующих в программе, в определенных торговых заведениях.

"Разрешение на передачу данных о транзакциях за эти покупки участник программы предоставляет в случае заинтересованности принимать в ней участие. Информация об указанных платежных операциях является основанием для начисления кэшбека за конкретные покупки", - говорится в сообщении.

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Клиент дает согласие на передачу этой информации исключительно в случае желания участвовать в программе. На основании этих данных и начисляется кэшбек. Другая информация о транзакциях или персональные данные клиентов не запрашивается правительством для реализации программы. В связи с этим Минэкономики отмечает, что требования банков предоставить согласие на раскрытие других данных являются неуместными.

"Министерство экономики в письме к банкам отмечает, что требования со стороны банков о предоставлении согласия на раскрытие других данных являются нецелесообразными", - отмечают в ведомстве.

Также предоставлены разъяснения по программе "Зимняя еПоддержка". Средства по ней зачисляются на специальную карту "Национальный кэшбек", которую клиент может открыть в приложении или отделении банка-партнера программы. Если гражданин не планирует участвовать в программе "Национальный кэшбек" и использует карту только для получения выплат за "Зимнюю еПоддержку", банк не имеет права требовать согласия на раскрытие данных о других счетах или транзакциях, которые не касаются этой программы - непосредственно выплаты.

Граждане могут в любой момент: закрыть карту "Национальный кэшбек"; отозвать предоставленное согласие, обратившись в службу поддержки банка.

Министерство призвало банки привести свои договоры с клиентами и сопроводительную документацию в соответствие с этими разъяснениями, чтобы избежать чрезмерного вмешательства в персональные данные пользователей программ.

"В своем письме Министерство экономики обращается к банкам по приведению своих договоров с клиентами и других документов в соответствие с предоставленными разъяснениями", - утверждают в ведомстве.

"Тысяча Зеленского" и раскрытие банковской тайны - что известно

Напомним, ранее депутат ВР Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Государственная налоговая служба может получить доступ к счетам украинцев и информации об их банковских ячейках после подачи заявки на получение карты "Национального кэшбека".

По ее словам, в положении о "Национальном кэшбеке" указано, что после подачи заявки активируется договор оферты, который через "Дію" предоставляет банку доступ к информации о финансовых операциях на счетах. Она сказала, что там есть несколько пунктов, которые вызвали предостережение. По ее словам, договор каждого банка - это отдельная деятельность определенного финансового учреждения, но все они должны выполнять условия положения о "Национальном кэшбеке", как участники программы.

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