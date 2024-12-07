По словам Пендзина, на сегодня вызвались около пяти миллионов человек, и власть пока что вкладывается в бюджет.

Экономист Олег Пендзин заявил, что входе реализации проекта "Зимняя еПоддержка", который в народе называют "тысяча Зеленского", прогнозируется, что эту помощь могут получить до 15 млн человек.

"Но на данный момент в Украине осталось где-то 27-28 млн населения, с учетом того, что до войны было примерно 37 млн, а по официальным данным ООН 6,8 млн выехали за границу. Реально выехало где-то 1,5 млн в "другую сторону". То есть, осталось около 27-28 млн. Предположим, что 3-4 млн точно не будут участвовать в этой программе. В таком случае, бюджет для покрытия всех желающих составит около 20 млрд грн, что значительно больше, чем 13 млрд грн, и это вызывает вопросы", - рассказал он в эфире Еспресо.

По его словам, в СМИ фигурирует цифра около 13-14 млрд грн, предназначенных для этой раздачи, а на сегодняшний день вызвались около пяти миллионов человек, и власть пока вкладывается в бюджет.

Видео дня

"Тысяча от Зеленского" не берется из бюджетных доходов. Все, что Украина собирает в виде налогов и сборов, направлено на войну. Кабинет Министров частично засветил источники по этой тысяче. Речь идет о том, что около 4 млрд грн происходят из программ поддержки бизнеса, удешевления сельскохозяйственной техники и других аграрных программ. Еще около 8-8,5 млрд грн берут из фонда безработицы", - добавил экономист.

"Тысяча Зеленского" - последние новости

Недавно стартовала программа поддержки украинцев, в рамках которой каждый гражданин Украины может получить 1000 гривен помощи. Как сообщила депутат Верховной Рады из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк, деньги, полученные через "Укрпочту", можно потратить только на товары, продаваемые в отделениях и коммунальные услуги.

Вас также могут заинтересовать новости: