Договор каждого банка - отдельная деятельность финучреждения, но все они должны выполнять условия положения о "Национальном кэшбеке".

Государственная налоговая служба может получить доступ к счетам украинцев и информации об их банковских ячейках после подачи заявки на получение карты "Национального кэшбека". Как уточнила депутат ВР Ольга Василевская-Смаглюк, это может произойти с 2027 года.

В частности, в эфире "Новости.Live" она заявила: в положении о "Национальном кэшбеке" указано, что после подачи заявки активируется договор оферты, который через "Дію" предоставляет банку доступ к информации о финансовых операциях на счетах.

"Я внимательно прочитала положение о "Национальном кэшбеке". Там есть несколько пунктов, которые вызвали и у меня предостережение. Я сама не получала тысячу и не подавала соответствующую заявку, в том числе из-за того, что ее придется декларировать скорее всего. Поэтому я думаю, что госслужащие, которые подпадают под декларирование, откажутся от ее получения", - сказала депутат.

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По ее словам, договор каждого банка - это отдельная деятельность определенного финансового учреждения, но все они должны выполнять условия положения о "Национальном кэшбеке", как участники программы.

"Там действительно написано, что договор оферты, который открывается после того, как подается заявка, позволяет банку и этой программе через "Дію" получать информацию об обращении денег на том или ином счете. Поэтому нужно очень внимательно читать, что вы подписываете и что есть в этом договоре оферты, как он сформулирован. Этот договор каждого банка - отдельная деятельность банка, но все они должны выполнять условия положения по "Национальный кэшбек", потому что они являются участниками этой программы", - пояснила Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что "мы близки" к тому, что счета украинцев, а также информация по их банковским ячейкам, если что-то там хранится, может быть доступна ГНС, начиная, по прогнозам правительства Украины с 2027 года, что является требованием вступления в Евросоюз.

Ситуация с "Национальным кэшбеком"

Ранее соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что при оформлении карты "Национального кэшбека" в "ПриватБанке" клиенты автоматически дают разрешение на раскрытие банковской тайны.

По его словам, при открытии карты не помешает узнать на что согласились. В примере заявления на открытие карты "Национальный кэшбек" на сайте "ПриватБанка", скриншот которого опубликовал Гороховский, указано, что подписанием этого заявления клиент дает разрешение банку на раскрытие информации, составляющей банковскую тайну относительно платежных операций по всем действующим текущим счетам. В частности, по текущим счетам с эмиссией платежной карты, которые могут быть открыты клиентом в будущем и т.д.

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