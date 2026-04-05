США неуклонно движутся к худшему экономическому спаду за всю историю, - The Hill

США приближаются к новой экономической рецессии, и она может стать крупнейшей за всю историю страны, и главная проблема - развитие искусственного интеллекта, пишет Джон МакГлионн в статье для The Hill.

Так, сйчас примерно 60 процентов американцев не могут покрыть неожиданные расходы в размере 1000 долларов без займа. В стране начались массовые увольнения, и всё меньше выпускников вузов находят работу по специальности.

Проблема в ИИ

"От младших разработчиков до помощников юристов, от аналитиков до отделов маркетинга, архитектура начального уровня офисной работы разрушается методично", - отмечает он.

Предыдущие рецессии были жестокими, но временными. Рабочие места исчезали, а затем возвращались, когда условия улучшались. Отрасли сокращались, а затем восстанавливались. Однако в данной ситуации рассчитывать на это не приходится. Роли, вытесненные ИИ, не вернутся, когда экономика восстановится. Они просто исчезнут:

"Это полностью меняет психологию спада. Вопрос смещается с "когда все улучшится" на "улучшится для кого"? Те, кто владеет технологией – кто ее создает, финансирует, внедряет – получают огромную выгоду. Тем, кого она заменяет, предлагается оптимистичный совет переобучиться, переориентироваться, адаптироваться. Проблема в том, что одновременно сокращаются целые категории работы, а конкуренция включает системы, которые не спят, не ведут переговоры и не требуют никаких льгот".

Изменение общества

В последний раз Запад столкнулся с сопоставимым кризисом – стагфляцией, геополитическими потрясениями, структурными экономическими потрясениями - в 1973 году. Со временем последовало восстановление, но его последствия оказались необратимыми.

Однако сегодняшние основы значительно более хрупки. Вера в институты находится на исторически низком уровне. Культурная уверенность, которая когда-то помогала обществам преодолевать настоящие трудности – вера в то, что жертва чего-то стоит, что завтрашний день требует терпения, – уступила место нигилизму, указывает аналитик.

"Общество, которое всё ещё верит в выносливость, может пережить спад. Общество, построенное исключительно на потреблении, сталкивается с более серьёзным испытанием", - подчеркивает он.

Экономический кризис из-за войны в Иране

Европейский союз готовится к худшим сценариям энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке и рассматривает меры по нормированию авиационного топлива и дизеля.

Кроме того, кризис с поставками нефти распространяется на другие сырьевые материалы и товары широкого потребления, такие как обувь, одежда и полиэтиленовые пакеты.

