Бесконтрольное повышение тарифов государственных монополий, - Укрзализныци, Укрэнерго и операторов газотранспортной системы, - создает риски для послевоенного восстановления Украины, промышленного производства и привлечения инвестиций. Об этом заявил председатель Всеукраинского союза производителей строительных материалов Константин Салий.

По его словам, любое подорожание в производственной цепи неизбежно ложится на конечного потребителя, а в случае строительной отрасли - непосредственно повлияет на стоимость восстановления страны.

"Если что-то становится дороже, это либо перекладывается на потребителя, либо рынок просто отказывается от этого товара. Уже сейчас многие производители стройматериалов переходят на автотранспорт. И перегружают дороги, которые государство потом вынуждено ремонтировать за бюджетные средства", - отметил Салий.

Он подчеркнул, что рост тарифов подрывает планирование послевоенного восстановления: бюджеты на стройматериалы закладываются по текущим ценам, но "постоянные подарки от монополий" в виде новых тарифов уничтожают предсказуемость финансирования.

"Государство не может быть уверено, что выделенных 100-200 млрд грн на восстановление хватит, если тарифы на перевозки и энергию постоянно растут", - подчеркнул Салий.

Также он предупредил, что повышение стоимости электроэнергии и логистики также повлияет на инвесторов и международных доноров, которые рассматривают возможность строительства производств в Украине.

"Если в Украине энергия и перевозки дороже, чем в ЕС, экономические расчеты инвесторов просто не сойдутся. Они откажутся от проектов или признают, что их ресурсов не хватит на украинские реалии", - подчеркнул он.

Салий также призвал руководителей государственных компаний к "экономическому национализму", эффективному управлению и сокращению непроизводственных расходов: "Все украинцы сегодня живут в сложных условиях. Поэтому государственные компании тоже должны отказаться от лишних расходов и искать внешние гранты или поддержку вместо того, чтобы перекладывать бремя на промышленность".

Он подчеркнул, что промышленность является основой экономики, и без ее стабильной работы не сможет существовать ни одна государственная монополия. Если предприятия сократят мощности, уменьшатся и доходы государственных компаний, которые рассчитывают на прибыль.

"Если крупные заводы остановятся, тысячи работников останутся без работы. Это будет ударом не только по экономике, но и по обществу. Невозможно "лечить" экономику, забирая из нее последнюю кровь", - подытожил Салий.

Как известно, НКРЭКУ одобрила проекты постановлений, которые предусматривают повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, а на диспетчерское управление - на 11%. Укрзализныця, в свою очередь, инициировала повышение грузовых тарифов на 40%. По оценкам экономистов и аналитических центров, такие изменения в тарифах госмонополий приведут к обвалу ВВП и вызовут серьезные риски для экономической безопасности Украины.