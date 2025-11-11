Статистика Главного таможенного управления КНР показала, что в 2025 году торговля Китая с иностранными партнерами выросла на 3,6% по сравнению с прошлым годом и достигла около 5,2 трлн долларов США.

Крупнейшим торговым партнером КНР, несмотря на напряженность в торговых отношениях, в январе-октябре оставался Европейский союз: экспорт китайской продукции в ЕС увеличился на 8,4%.

Зато торговые противоречия между КНР и Российской Федерацией становятся более очевидными и вызывают раздражение Пекина. Статистика Главного таможенного управления КНР за 9 месяцев 2025 года показала, что общий товарооборот между КНР и РФ сократился на 9,4%. Российский экспорт в Китай упал на 7,3% (до 90,05 млрд долларов), а китайской экспорт в Россию - на 11,3% (до 73,57 млрд долларов).

Таким образом, в торговом балансе КНР образовалось отрицательное сальдо по торговле с Российской Федерацией в минус 16,48 млрд долларов.

И, скорее всего, по итогам года этот минус превысит 20 млрд долларов.

Хотя эта сумма для Китая незначительна, однако она позволяет Кремлю поддерживать валютную ликвидность внутри своей страны именно в юанях, а также поддерживать накопление резервов в китайской валюте.

Впрочем, китайцев такая динамика не сильно устраивает, поскольку сокращение китайского экспорта в Россию произошло именно в сегменте машиностроения, то есть в секторе с наибольшей добавленной стоимостью.

То есть, китайские бренды бегут из РФ уже не столько из-за санкций, сколько из-за снижения объемов рынка сбыта.

Российский рынок становится китайцам просто неинтересным.

Одна из фундаментальных причин такой тенденции - высокие кредитные ставки в России и отсутствие кредитной поддержки у китайских импортеров. Хотя путинисты и хвастаются, что почти 100% расчетов в торговле между КНР и РФ происходят в юанях, однако китайские банки не спешат осуществлять кредитную поддержку в рублях российским покупателям китайского импорта.

На прошлой неделе состоялся ряд встреч между чиновниками Китая и Российской Федерации. В публичных заявлениях стороны старались не говорить об охлаждении экономических отношений и об обострении проблемы отрицательного торгового баланса для КНР в торговле с РФ. Впрочем, одними лишь улыбками и рукопожатиями нарастание проблемы не остановить.