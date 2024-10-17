По мнению Плетенчука, нового в этих атаках ничего нет - россияне наносили такие дары даже во время действия "зерновой сделки".

Оккупационная российская армия нанесла ракетные удары по одесским портам, где было поражено несколько иностранных гражданских судов. По мнению представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, враг целился по инфраструктуре, а не судам, потому что одним из основных получателей продукции является Китай, с которым РФ будет ссориться вряд ли.

"Я не готов согласиться с тезисом, что эта атака направлена непосредственно на суда. Они (россияне УНИАН) пытаются, в первую очередь, поразить инфраструктуру...", - сказал Плетенчук телеканалу "Прямой".

Он объясняет, что у этих судов, кроме флага, под которым они выходят в море, есть владельцы. Также страны, которые должны были получить эти поставки, являются крупнейшими потребителями продукции, которую транспортируют суда. То есть, по словам спикера, речь идет о конечных пунктах, куда прибывает зерно по украинскому зерновому коридору, - это Китай и Испания.

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"Конечно, бить по судам, которые работают в интересах этих стран, это, пожалуй, последнее, чего хочет так называемая Российская Федерация... Так же как с владельцами, которые из тех стран, с которыми России лучше не ссориться. Но они (россияне - УНИАН) готовы рисковать. Конечно, они должны понимать сопутствующие риски - что могут пострадать эти суда... Они в первую очередь пытаются бить по нашей портовой инфраструктуре", - уверен спикер.

По его словам, нового в этом нет ничего, россияне наносили такие удары даже во время действия "зернового соглашения", подписантом которого была сама РФ. Сейчас единственное, что может позволить себе Россия на этом направлении, - воздушный террор.

Также Плетенчук прокомментировал международные учения "Океан-2024", в которых участвовала РФ, они проводились в сентябре в Баренцевом, Балтийском, Средиземном, Каспийском морях и тому подобное. По словам спикера, "Океан-2024" - это хвастовство "мышцами" со стороны РФ, и желание показать, что страна-агрессор имеет определенных союзников.

Атаки России по портам Одессы

14 октября российская оккупационная армия вновь атаковала Одесский морской торговый порт, повреждены два гражданских иностранных судна, погиб человек, еще 8 - ранены. Все пострадавшие - гражданские. Повреждения уже второй раз получило сухогрузное судно под флагом Палау OPTIMA. Неделю назад это же судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой. Тогда пострадали иностранцы - члены экипажа. Другое поврежденное сегодня судно 14 октября - NS Moon (флаг Белиза).

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