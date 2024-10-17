Оккупационная российская армия нанесла ракетные удары по одесским портам, где было поражено несколько иностранных гражданских судов. По мнению представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, враг целился по инфраструктуре, а не судам, потому что одним из основных получателей продукции является Китай, с которым РФ будет ссориться вряд ли.
"Я не готов согласиться с тезисом, что эта атака направлена непосредственно на суда. Они (россияне УНИАН) пытаются, в первую очередь, поразить инфраструктуру...", - сказал Плетенчук телеканалу "Прямой".
Он объясняет, что у этих судов, кроме флага, под которым они выходят в море, есть владельцы. Также страны, которые должны были получить эти поставки, являются крупнейшими потребителями продукции, которую транспортируют суда. То есть, по словам спикера, речь идет о конечных пунктах, куда прибывает зерно по украинскому зерновому коридору, - это Китай и Испания.
"Конечно, бить по судам, которые работают в интересах этих стран, это, пожалуй, последнее, чего хочет так называемая Российская Федерация... Так же как с владельцами, которые из тех стран, с которыми России лучше не ссориться. Но они (россияне - УНИАН) готовы рисковать. Конечно, они должны понимать сопутствующие риски - что могут пострадать эти суда... Они в первую очередь пытаются бить по нашей портовой инфраструктуре", - уверен спикер.
По его словам, нового в этом нет ничего, россияне наносили такие удары даже во время действия "зернового соглашения", подписантом которого была сама РФ. Сейчас единственное, что может позволить себе Россия на этом направлении, - воздушный террор.
Также Плетенчук прокомментировал международные учения "Океан-2024", в которых участвовала РФ, они проводились в сентябре в Баренцевом, Балтийском, Средиземном, Каспийском морях и тому подобное. По словам спикера, "Океан-2024" - это хвастовство "мышцами" со стороны РФ, и желание показать, что страна-агрессор имеет определенных союзников.
Атаки России по портам Одессы
14 октября российская оккупационная армия вновь атаковала Одесский морской торговый порт, повреждены два гражданских иностранных судна, погиб человек, еще 8 - ранены. Все пострадавшие - гражданские. Повреждения уже второй раз получило сухогрузное судно под флагом Палау OPTIMA. Неделю назад это же судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой. Тогда пострадали иностранцы - члены экипажа. Другое поврежденное сегодня судно 14 октября - NS Moon (флаг Белиза).