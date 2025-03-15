Экономисты ожидают, что эскалация торговой войны приведет к росту цен на различные товары.

Среди американских потребителей быстро нарастает беспокойство по поводу влияния пошлин президента США Дональда Трампа на экономику и их кошельки. Настроения упали больше, чем прогнозировалось, а долгосрочные инфляционные ожидания подскочили.

Издание Bloomberg пишет, что настроения потребителей упали до более чем двухлетнего минимума, а долгосрочные инфляционные ожидания подскочили больше всего с 1993 года, что свидетельствует о растущем беспокойстве по поводу экономических последствий тарифов. Ожидания потребителей относительно финансового положения упали до рекордно низкого уровня.

Потребительские цены в США в феврале росли самыми медленными темпами за четыре месяца, что стало приятной новостью для американцев, которые по-прежнему опасаются, что пошлины могут привести к росту расходов. Экономисты ожидают, что эскалация торговой войны приведет к росту цен на различные товары - от продуктов питания до одежды - в ближайшие месяцы, проверяя устойчивость потребителей и экономики в целом.

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Германия переживает глубочайший кризис со времен Второй мировой войны. Многолетняя политика "игра в безопасность" привела к тому, что ее дороги и мосты пришли в упадок, цифровые технологии затормозились, а производительность труда упала. Германия может быть обречена на череду неэффективных правительств, которым не будет хватать единства и воли для решения сложных проблем - от растущих расходов на государственные пенсии до снижения успеваемости школьников. Если Германия не найдет выход в ближайшее время, результат может дестабилизировать всю Европу.

Канцлер казначейства Рейчел Ривз обвинила турбулентность мировой политики в неожиданном сокращении экономики Великобритании. Январское падение объемов производства обусловлено снижением в обрабатывающей промышленности и строительстве, а сильнейший за последние 10 лет шторм в стране повлиял на некоторые отрасли.

Усиливающееся дефляционное давление в Китае грозит сохраниться после того, как сезонные перекосы исчезнут, если правительство не сократит избыточные мощности в экономике, которые давят на цены. Потребительская инфляция в этом году сокращалась в январе-феврале впервые с 2021 года.

В прошлом месяце инфляция в Индии снизилась до уровня ниже целевого показателя центробанка, что позволяет и дальше снижать процентные ставки, поскольку экономика страны сталкивается с новыми препятствиями, вызванными глобальными торговыми потрясениями.

Базовая зарплата японских рабочих росла самыми быстрыми темпами за последние 32 года, что является позитивным сигналом для Банка Японии.

Бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва пережил финансовые кризисы, коррупционные скандалы и даже попытку государственного переворота. Но теперь именно резкий рост цен на продукты питания представляет наибольшую опасность для него.

Банк Канады снизил процентные ставки на четверть процентного пункта и назвал торговую битву с США "новым кризисом". Пакистан неожиданно оставил ставки на прежнем уровне, как и Польша, Грузия, Сербия и Перу.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также удвоил пошлины на китайские товары. Американский лидер выразил раздражение по поводу потока фентанила в его страну, но эксперты отмечают, что через границу с Канадой в США попадает не так много наркотиков.

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 30 миллиардов долларов немедленно и еще на 125 миллиардов долларов через 21 день.

Министерство торговли Китая также объявило, что с 10 марта введет до 15% пошлины на некоторые виды американского импорта, включая сельскохозяйственные продукты, как курица, свинина, соя и говядина. Также 15 американских компаний попали в китайский список экспортного контроля.

Кроме того, Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт из ЕС в размере 25%. 12 марта Евросоюз объявил об ответных пошлинах на американские товары в размере 28,33 миллиарда долларов, после чего президент США прибег к новым угрозам ввести пошлины, но уже в размере 200%.

Также он раскритиковал высокие пошлины Индии и заявил, что страна остается объектом взаимных пошлин, которые начнут действовать со 2 апреля.

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