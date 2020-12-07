По мнению Лукашенко, рост цен на непродовольственные товары так или иначе влияет на ценообразование в сельском хозяйстве и на продукты питания.

Александр Лукашенко поручил правительству Беларуси разработать механизм общего сдерживания цен, "по всем направлениям и параметрам".

Об этом сообщает "БелТА".

Читайте такжеВ Беларуси на акциях протеста уже задержали более 300 человек

"Надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем - в основном же это вопрос продовольствия и одежды, а всем остальным - вольница", - заявил он.

По мнению Лукашенко, рост цен на непродовольственные товары "так или иначе влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания".

Он заявил, что в 2020 году уже достигнута ключевая задача в сфере макроэкономики - сохранение финансовой стабильности в стране. "Без просрочек рассчитались по всем долгам. И это удалось обеспечить на фоне жестких бюджетных рамок и главного шока года - коронавируса. И для этого было сделано все возможное", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также обратил внимание на необходимость максимального трудоустройства неработающих граждан.

"Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня: немедленно на местном уровне заняться трудоустройством безработных, - потребовал Лукашенко. - Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать. Повторяю, как бы непопулярно это ни звучало: сегодня не работающий, шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных".

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН