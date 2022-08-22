Некоторые украинцы на фоне запрета на принудительное взыскание долгов за коммуналку не спешат их возвращать. Тем не менее, платить за коммунальные услуги нужно, а отдать долги за них все же придется.
Об этом рассказали юристы smartsolutions.ua.
По словам экспертов, Кабмин ранее принял постановление, запрещающее:
- начислять и взыскивать неустойки, производить инфляционные начисления, проценты годовых из-за задолженности, образованной за неполное и/либо несвоевременное внесение населением платы за ЖКУ;
- прекращать или ограничивать предоставление услуг ЖКХ из-за долгов.
"Хотя на время действия военного положения запрещены какие-либо штрафные санкции из-за невозможности уплаты коммуналки, обязанность уплаты коммунальных услуг не отменялась. То есть после окончания военного положения погасить задолженность все же придется, однако без начисления штрафных санкций за задолженность", - отметили юристы.
Не обошлось без исключений. Если человек не проживал в своем доме/квартире более 30 дней и у него нет счетчиков учета, коммуналку можно не оплачивать, за исключением поставки теплоэнергии. При этом свое отсутствие надо подтвердить документально.
Не платить за коммунальные услуги также разрешено в том случае, если они оказывались не в полном объеме или некачественно.
Ранее Верховная Рада запретила принудительное исполнение решений судов о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.