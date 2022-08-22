От обязанности платить за полученные коммунальные услуги украинцев никто не освобождал. Но есть исключения.

Некоторые украинцы на фоне запрета на принудительное взыскание долгов за коммуналку не спешат их возвращать. Тем не менее, платить за коммунальные услуги нужно, а отдать долги за них все же придется.

Об этом рассказали юристы smartsolutions.ua.

По словам экспертов, Кабмин ранее принял постановление, запрещающее:

начислять и взыскивать неустойки, производить инфляционные начисления, проценты годовых из-за задолженности, образованной за неполное и/либо несвоевременное внесение населением платы за ЖКУ;

прекращать или ограничивать предоставление услуг ЖКХ из-за долгов.

"Хотя на время действия военного положения запрещены какие-либо штрафные санкции из-за невозможности уплаты коммуналки, обязанность уплаты коммунальных услуг не отменялась. То есть после окончания военного положения погасить задолженность все же придется, однако без начисления штрафных санкций за задолженность", - отметили юристы.

Не обошлось без исключений. Если человек не проживал в своем доме/квартире более 30 дней и у него нет счетчиков учета, коммуналку можно не оплачивать, за исключением поставки теплоэнергии. При этом свое отсутствие надо подтвердить документально.

Не платить за коммунальные услуги также разрешено в том случае, если они оказывались не в полном объеме или некачественно.

Ранее Верховная Рада запретила принудительное исполнение решений судов о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги.