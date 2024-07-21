Heller Tools экспортировал оборудование организациям, созданным для обхода санкций.

Компании, связанные с российской шпионской группировкой "Серния", возобновили закупки оборудования у немецкого производителя инструментов. Heller Tools продала дрели и другие инструменты на общую сумму 1,2 миллиона долларов.

Издание Financial Times пишет, что по данным Министерства юстиции США, сеть "Серния" создана под руководством спецслужб России для обхода санкций и получения оборудования для оборонной промышленности РФ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину до июня 2023 года Heller задекларировал продажи на сумму 860 000 долларов московской компании под названием "Торговый дом Treydtuls", связанной с сетью "Серния".

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Экспорт Heller в Treydtuls прекратился в июне 2023 года, но к сентябрю Heller начала продавать товары другой российской Tireks. Эта компания, купившая у Heller товары еще на 300 000 долларов, основана в июне бывшим акционером и сотрудником "Трейдтулс" Артемом Клименко.

Строительные инструменты, продаваемые компанией Heller, такие как пилы и сверла для обработки стали или каменной кладки, не были включены в списки экспортного контроля ЕС до декабря 2023 года. Позже их все таки внесли в списки, потому что они могли "способствовать, в частности, укреплению российского промышленного потенциала".

Журналисты уже раскрыли связи Treydtuls с российской компанией Robin Trade, которую американские следователи назвали прикрытием для компании "Серния Инжиниринг". И Robin Trade, и Treydtuls принадлежали бизнесмену Алексею Зибирову.

Serniya Engineering и Robin Trade попали под санкции ЕС в 2022 году. Среди клиентов сети "Серния" - министерство обороны, государственный оборонный конгломерат "Ростех" и государственный гигант атомной энергетики "Росатом". Трейдтулс и Тирекс не были включены в список.

Сообщается, что Клименко сменил Зибирова на посту генерального директора одной из российских импортных компаний вскоре после введения санкций против Robin Trade в 2022 году. Другая компания, Finch Impex, с тех пор импортировала товаров на сумму 2,2 миллиона долларов, в основном из Тайваня и Китая. Речь идет о деталях для осциллографов и анализаторов спектра, которые находятся в "высокоприоритетном" списке контролируемых экспортных товаров.

В 2022 году Минюст США предъявило обвинения пяти лицам, связанным с компанией "Серния", в сговоре с целью приобретения технологий военного и двойного назначения для оборонных компаний РФ. Среди них был Вадим Конощенок, которого задержали эстонские пограничники с "35 различными типами полупроводников... а также тысячами американских пуль калибра 6,5 мм, которые используются в военных снайперских винтовках".

Санкции против РФ - последние новости

Фирма, которая связана с Германией, помогает РФ обходить санкции. Компания HT Rus предлагает клиентам из России так называемый "параллельный импорт", то есть доставку товаров через третьи страны, такие как Турция или ОАЭ.

Кроме того, в Японии впервые арестовали россиянина, который обходил санкции на сумму более 250 тысяч долларов.

Позже стало известно, что гражданин Германии с немецко-российским гражданством получил приговор в виде лишения свободы на шесть лет и девять месяцев за продажу электроники компаниям РФ для военного использования.

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