Как оказалось, бизнесмен поставил РФ 120 тысяч компонентов для военных целей.

Немецкий суд приговорил гражданина ФРГ с двойным немецко-российским гражданством к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за то, что он продавал электронику компаниям РФ для военного использования, несмотря на санкции, пишет Reuters.

Суд в городе Штутгарт постановил, что 59-летний мужчина доставил в Россию 120 тысяч деталей, которые могли быть использованы в военных целях с января 2020 года по май 2023 года. В решении суда говорится о том, что среди них были детали, которые используются в БпЛА "Орлан-10", который армия РФ использует в войне против Украины.

Также там указывается, что после начала полномасштабной войны в Украине мужчина пытался скрыть такие продажи, используя документы для таких пунктов назначения, как Гонконг и Турция.

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При вынесении приговора суд "принял во внимание потраченную им преступную энергию - в частности, в форме обхода санкций после февраля 2022 года - а также длительный период транзакций и их значительный объем".

Также в решении суда говорится, что злоумышленник признался в совершении преступления и сказал, что ему жаль. В то же время его 54-летний бизнес-партнер получил условный срок, который является более коротким.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, фирма, которая связана с Германией, помогает РФ обходить санкции. Отмечается, что компания HT Rus предлагает клиентам из России так называемый "параллельный импорт", то есть доставку товаров через третьи страны, такие как Турция или ОАЭ.

Также сообщалось, что в Японии впервые арестовали россиянина, который обходил санкции. Он подозревается в обходе санкций на сумму более 250 тысяч долларов.

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