В ЕС заявили, что целесообразно сохранять все ограничения пока РФ продолжает нарушать обязательства по международному праву.

Европейский Союз продлил санкционные ограничения против Российской Федерации за ее вторжение в Украину еще на 6 месяцев - до 31 января 2025 года.

Как сообщается в пресс-релизе Совета ЕС, первые санкции ввели еще в 2014 году, однако после февраля 2022 года они были значительно расширены из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Что входит в пакет санкций:

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ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения;

запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС;

де-SWIFT для нескольких российских банков;

приостановление вещания и лицензий на вещание в ЕС нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации.

Кроме того, Евросоюз ввел меры, чтобы помешать стране-агрессору обходить ограничения.

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры, если это необходимо", - отметили в Совете ЕС.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, 24 июня Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые ограничения нацелены на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход ограничений ЕС.

Вице-президент Киевской школы экономики Элина Рыбакова считает, что Запад уже ввел против Российской Федерации болезненные санкции. Речь идет об ограничениях против теневого флота, которым Москва перевозит нефть.

По ее словам, РФ потратила на теневой флот до 10 миллиардов долларов, а из-за санкций эти суда могут стать никому ненужными.

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