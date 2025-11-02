Правительство Германии в 2026 году планирует повысить минимальный размер оплаты труда.

Миллионы украинцев приехали в Германию после начала полномасштабной войны в Украине, и продолжают просить убежища в стране до сих пор. Узнайте, какая минимальная зарплата в Германии сейчас и на сколько ее планируют повысить.

Минимальная зарплата в Германии 2025-2026

По данным Федерального статистического управления Statistisches Bundesamt, МРОТ в ФРГ в 2025 году составляет 12,82 евро в час. Однако в материале Bild сказано, что с 1 января 2026 года он вырастет до 13,90 евро в час брутто, а с 2027 года - до 14,60 евро в час. Федеральное правительство приняло решение в среду, 29 октября, и дополнительное разрешение на принятие новой нормы от Бундестага или Бундесрата не требуется. При этом важно понимать, что минимальная зарплата в Германии за месяц зависит от количества отработанных часов.

По оценкам Немецкого союза профсоюзов (DGB), миллионы людей, работающих в Германии, получат выгоду от такого действия со стороны властей, при этом, в правительстве заявили, что несмотря на прогнозируемый рост стоимости некоторых товаров и услуг, существенного влияния на общий уровень цен не ожидается. Федеральный министр труда Бербель Бас сообщила, что повышение "минималки" - это справедливый шаг по отношению к людям, которые обеспечивают функционирование страны.

На сайте Федерального правительства Германии Die Bundesregierung сказано, что минимальная зарплата в час в Германии хоть и будет повышена, но не коснется определенных категорий населения. К таким людям относятся:

стажеры;

сотрудники, проходящие профессиональную подготовку;

волонтеры и люди, выполняющие добровольную работу;

люди, которые проходят обучение, переквалификацию или временную работу по специальным государственным программам, чтобы потом устроиться на постоянную работу;

частные предприниматели;

длительно безработные лица в течение первых шести месяцев после возвращения на рынок труда;

люди с инвалидностью, которые работают в специальных (государственно признанных) мастерских для таких лиц.

При этом, установленный законом минимальный размер оплаты труда распространяется на всех работников в возрасте 18 лет и старше.

ВАЖНО: минимальная зарплата в Германии после налогов - это не статичная величина, поскольку ее размер зависит от налоговой категории, вида страхования, семейного положения и других факторов.

Какая минимальная зарплата в Германии, чтобы не быть бедным

Минфин со ссылкой на Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) пишет о таком понятии как "риск бедности". На данный момент, в 2025 году, ниже этого предела живут около 17,6 миллионов человек - это 15% от общего количества населения страны. Считается, что если у человека остается 1 140 евро в месяц после уплаты налогов, он уже попадает в зону риска бедности.

В немецкой статистике само понятие риска бедности определяется по трем основным критериям. Первый из них - зарплата, размер которой меньше 60% от медианной. Второй - невозможность обеспечить себя базовыми для Германии благами, то есть, оплатить услуги врачей, купить мебель и другие необходимые товары для дома, а также поехать в отпуск. Третий - трудовая занятость, которая занимает менее 20% времени в год.

