Иностранное финансирование точечное и отечественными производителями его трудно получить.

На украинском рынке дронов не задействована половина производственных мощностей из-за нехватки финансирования. Производители готовы изготавливать больше для нужд фронта, но средств от государства не хватает.

Об этом в интервью УНИАН рассказал соучредитель и генеральный директор производителя дронов Braving Алексей Завражный

"У нас сейчас не задействованы более 50% производственных мощностей. Более того, мы можем очень быстро масштабироваться. Все, что нам нужно, это постоянная нагрузка заказами. Но сейчас потребность фронта уже больше, чем объем финансирования всего рынка", - говорит он.

По словам Завражного, ежемесячная потребность фронта составляет около полумиллиона дронов, которые одноразовые, - коптеров и самолетов. Но финансирования хватает только на половину этой потребности, условно на 250 тысяч дронов.

Директор Braving отмечает, что финансирование преимущественно государственное, потому что волонтеры занимают довольно незначительную долю рынка.

"Это особенно "бьет" по маленьким производителям, которые могут быстро и гибко реагировать и адаптироваться к новым требованиям. А вот большим "монстрам", чтобы переоборудовать производство, нужно где-то полгода", - сказал Завражный.

Он добавляет, что иностранные средства до производителей не доходят.

"Иностранное финансирование очень "точечное" и сложное с точки зрения получения. Там все происходит по европейским стандартам - то есть растягивается на полтора года. Из-за чего разработка теряет актуальность. И уже неактуальное изделие все равно поставляют в войска, потому что есть обязательства, есть комиссия. Такова реальность", - говорит Завражный.

Производство дронов в Украине - последние новости

Эксперт в сфере дронов и робототехники Валерий Яковенко рассказывал, что в 2024 году Украина произвела более 5 млн дронов, в этом году ожидается увеличение производства в 2,5 раза. Но, по его мнению, нужно еще больше масштабировать производство, нарастив его до 30 млн дронов, и накопив их на складах.

CEO компании Amazing Drones Максим Клименко рассказал, что иностранные компании будут чаще пытаться украсть украинские оружейные технологии, чтобы скопировать их в своих производствах.

