Покупатели российской нефти не готовы открыто нарушать ограничения.

Российские танкеры в попытках обойти западные санкции прибегают к ряду обманных маневров, чтобы незаметно передать груз "свободному" кораблю. Если этот план Москвы будет успешен, то поток нефти сложно будет контролировать.

Издание Bloomberg пишет, что в начале июля 1089-футовый супертанкер Oxis получил около 1 миллиона баррелей российской нефти сорта Urals с другого судна. Судно-перевозчик было одним из двух, принадлежащих российской государственной компанией ПАО "Совкомфлот".

Однако точно определить, какое именно судно, довольно сложно, поскольку оба судна-кандидата имеют одинаковые размеры и практически неотличимы друг от друга, но за пределами "Совкомфлота" таких судов нет.

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Но тот факт, что российские нефтеотправители считают необходимым идти на такие меры, также говорит о том, что покупатели не готовы открыто игнорировать санкции США. Это приведет к увеличению стоимости перевозки баррелей.

Два танкера-кандидата исчезли из цифровых систем спутникового слежения несколько недель назад. Первый танкер, "Братск", загрузил груз из примерно 1 миллиона баррелей нефти Urals в Новороссийска в мае, а второе судно, "Белгород" - в начале июня.

Оба судна были обнаружены автоматическими системами слежения, когда покидали Черное море через пролив Босфор, и отслеживались в Индийском океане до мест к югу от Индии, где сигналы автоматических систем слежения пропали. Судно "Братск" исчезло из поля зрения 13 июня, а "Белгород" - 11 дней спустя.

Судно VLCC Oxis подает ложный сигнал о местоположении, показывая, что оно стоит на якоре в Ормузском проливе, недалеко от иранского нефтяного терминала ДжаскЮ, но его нет на спутниковых снимкам. На самом деле в момент передачи груза Oxis находился примерно в 100 милях к юго-востоку, в центре Оманского залива.

Позже судно "Белгород" вновь появилось в автоматических системах слежения, двигаясь вдоль южного побережья Омана в сторону Красного моря, очевидно, уже без груза. О судне "Братск" ничего не известно.

Большинство из 53 танкеров РФ простаивают без дела. Около половины от 21 танкера "Совкомфлота" переименовали, что является еще одним способом дистанцировать суда от санкций. Сейчас Москва постепенно начинает возвращать некоторые из них в эксплуатацию.

Если грузы "Братска" и "Белгорода" удастся успешно доставить покупателям, то это может подтолкнуть Россию к более активному использованию теневого флота. Однако повторные передачи груза с судна на судно увеличат стоимость доставки, что снизит рентабельность торговли и уменьшит выгоду возвращения санкционных судов в работу

Борьба с "теневым флотом" России

Еще в конце 2022 года Financial Times сообщала, что Москва создала "флот" из более 100 танкеров, для перевозки нефти в условиях санкций.

ЕС ввел ограничения в отношении более чем двух десятков судов, в том числе 17 из которых перевозили нефть для Москвы. Санкции ЕС последовали за аналогичными мерами, принятыми Великобританией.

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