В этом году РФ приобрела 29 супертанкеров, способных перевозить более 2 млн баррелей каждый.

Россия незаметно накопила "флот" из более чем 100 танкеров, чтобы транспортировать нефть новым покупателям в условиях западных санкций.

Как сообщает Financial Times, ожидается, что карательные меры ЕС и G7 отрежут Москву от значительной части мирового танкерного флота. Страховщики, такие как Lloyd's of London, не смогут страховать суда, перевозящие российскую нефть, если она не будет продана по установленному ценовому пределу в размере 60 долларов за баррель.

Россия ранее заявляла, что отказывается от таких условий. Вместо этого страна намерена использовать свой новый флот для поставок в Индию, Китай и Турцию – крупнейшим своим покупателям после сокращения закупок странами Европы.

Видео дня

По оценкам судоходного брокера Braemar, Москва, которая в значительной степени зависела от иностранных танкеров для перевозки своей нефти, приобрела в этом году более 100 судов. Энергетическая консалтинговая компания Rystad сообщает, что речь идет о пополнении "флота" 103 танкерами – за счет закупок и перераспределения судов.

Braemar отмечает, что были закуплены, в частности, 29 супертанкеров, известных как VLCC, очень крупных нефтевозов, каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей. Также закуплен 31 танкер размера Suezmax, способный нести около 1 млн баррелей каждый, и 49 танкеров Aframax, каждый из которых может перевозить около 700 тысяч баррелей.

Отмечают, что танкеры были приобретены анонимно – через неназванных или новых покупателей, которых ранее не было в реестрах. Как правило, это суда, которым 12-15 лет, и которые должны быть списаны в течение ближайших лет.

Россияне косвенно подтвердили такие закупки в октябре. Андрей Костин, глава российского государственного банка ВТБ, тогда заявил, что стране необходимо потратить не менее 16,2 млрд долларов на расширение танкерного флота.

Эксперты считают, что "теневой флот" уменьшит воздействие санкций на Россию, но не устранит его. По мнению аналитиков, Россия все равно столкнется с нехваткой танкеров, а в первые месяцы 2023 года может столкнуться и с трудностями при сохранении уровня экспорта. По оценкам Rystad, России будет не хватать от 60 до 70 танкеров, а морской экспорт сократится примерно на 200 000 баррелей в сутки.

"России нужно более 240 танкеров, чтобы поддерживать текущие экспортные потоки", — сказал Виктор Курилов, аналитик Rystad.

Дефицит может увеличиться с введением ЕС новых ограничений в феврале. Тогда России потребуется доступ к еще большему количеству танкеров, поскольку длина каждого рейса будет больше; нефть, которая ранее продавалась в Европе, теперь будет следовать к ​новым покупателям в Азии.

Ограничение цен на российские нефть

2 декабря стало известно, что после длительных переговоров представители стран Европейского Союза согласовали ценовой лимит для российской нефти в 60 долларов за баррель.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что договоренность стран ЕС об ограничении цен на нефть, согласованная с G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России. Однако часть проукраинских европейских стран во главе с Польшей считают ограничение цены недостаточно вредным для экспортных доходов России.

Кроме того, в конце мая этого года из-за лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти морским транспортом, должны вступить в силу 5 декабря. При этом ЕС установил переходный период для импорта и транзита российских нефтепродуктов, который завершиться в феврале 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: