Отмечается, что в "черном списке" не только нефтяные танкеры, но и суда общего назначения, и перевозящие СПГ.

Европейский союз ввел ограничения в отношении более чем двух десятков судов, в том числе 17 из которых перевозили нефть для Москвы. Санкции ЕС последовали за аналогичными мерами, предпринятыми Великобританией.

Издание Bloomberg пишет, что в "черный список" судов попал и танкер Robon, который в прошлом году попалось на передаче российской нефти, и Andromeda Star, потерпевшее крушение у берегов Дании в начале этого года.

Санкции препятствуют доступу в порты Европы, а также возможности продавать, фрахтовать, эксплуатировать или укомплектовывать экипаж подсанкционных судов. Ограничения также предусматривают запрет европейским операторам предоставлять поставки и услуги, такие как страхование, брокерские услуги, финансирование и бункеровка, а также участвовать в передаче грузов с судна на судно или любой другой передаче грузов с этих судов, или получать от них услуги.

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Всего под санкции попали 27 судов, в том числе два судна, хранящие сжиженный природный газ, и суда общего назначения, перевозившие запрещенные товары или связанные с организациями, находящимися под санкциями. В последующие пакеты санкций могут быть добавлены новые суда.

Теневой флот РФ – последние новости

После вторжения на Украину в России сформировался флот из нескольких сотен судов, обслуживающих экспорт нефти. Эти суда часто работают вне контроля поставщиков услуг, отвечающих отраслевым стандартам, что ставит под сомнение уровень их безопасности.

В прошлом году Международная морская организация призвала государства-члены предотвратить незаконные операции теневого флота в резолюции A.1192(33). ЕС ссылался на эту резолюцию в отношении 11 судов, против которых были введены санкции.

13 июня Великобритания объявила о введении широкомасштабных санкций против России, включая первую попытку приструнить теневой флот танкеров, перевозящих кремлевскую нефть, и ключевую московскую страховую компанию.

Позже издание Bloomberg отметило, что такое же решение рассматривают в ЕС, и это может стать решающим шагом к победе над теневым флотом России.

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