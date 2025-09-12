Столица сохраняет четвертое место по стоимости аренды однокомнатного жилья.

Аренда жилья в Украине продолжает дорожать. Средняя месячная плата за однокомнатную квартиру в августе 2025 года составляла 7 712 гривень, что на 6,8% больше, чем декабре 2024 года.

По данным Государственной службы статистики, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область - 12 226 грн. Вторую позицию сохраняет Львовская область со стоимостью 11 244 грн за "однушку". Третье место занимает Ровенская область, где аренда с начала года подорожала до 10 293 грн.

Отмечается, что Киев сохраняет четвертое место по стоимости. В столице аренда подорожала до 10 293 грн.

В то же время самые низкие цены наблюдаются в Харьковской - 3 942 грн, Запорожской - 3 843 грн и Херсонской - 3 243 грн областях.

В Украине выросла цена на аренду жилья. Согласно исследования DIM.RIA, самым дорогим регионом для аренды квартиры оставался Киев со средним ценником 19 тысяч гривень за однокомнатную квартиру.

Ранее сообщалось, что стоимость аренды жилья в Киеве за последнее полугодие выросла на почти четверть с февраля 2025 года. В целом стоимость аренды подорожала до 25 тысяч гривень.

Эксперт рынка недвижимости и экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита сообщал, что осенью в крупных городах Украины ожидается сезонное увеличение спроса на аренду жилья и рост цен.

